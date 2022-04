Calcio: oggi la rifinitura, domani pomeriggio alle 15 al 'Comunale' Sanremese-Bra, i convocati

Questa mattina la Sanremese ha effettuato la rifinitura in vista del match di domani con il Bra, valido per la trentaquattresima giornata, in programma allo stadio Comunale alle 15.



Al termine dell’allenamento il mister Andreoletti ha diramato l’elenco dei convocati. Sono 20 i calciatori disponibili: assenti gli infortunati Buccino e Lodovici, indisponibili Aita e Nouri. Non convocati Ferro, La Cava, Biffi e Urgnani. Torna Pellicanó.



PORTIERI: Malaguti (2003), Bohli (2005)

DIFENSORI: Bregliano, Mikhaylovskiy, Nossa, Pantano

CENTROCAMPISTI: Giacchino (2003), Maglione (2002), Gagliardi, Gemignani,

Valagussa, Larotonda (2002)

ATTACCANTI: Anastasia, Vita, Dacosta (2002), Piu (2002), Pellicanó

(2002), Cinque, Scalzi, Conti (2002).



Prima della partita col Bra, alle 13.30, sul prato del Comunale, si terrà un’esibizione del settore giovanile: scenderanno in campo in una gara amichevole i bambini della leva 2011.