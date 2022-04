Pallanuoto, Rari Nantes Imperia impegnata dopo Pasqua: scontro-salvezza alla Cascione per la maschile. Due partite in 48 ore per la femminile

Passate le feste, la Rari Nantes Imperia torna in vasca per cominciare l'ultima parte della stagione.

La femminile di Enrico Gerbò è attesa da un vero e proprio tour de force, dato che disputerà due partite in 48 ore. Sabato 23 aprile, alle ore 15, è attesa dalla Locatelli , terzo in classifica a pari merito con il Brescia; dirigerà l'incontro la signora Alessia Ferrari.

Lunedì 25 aprile, fischio d'inizio alle ore 13.30 a Mompiano, le giallorosse faranno poi visita proprio alle bresciane.

I ragazzi allenati da Andrea Pisano ospitano Rari Nantes Arenzano in un match molto importante ai fini della salvezza. L'appuntamento è per sabato 23 aprile, alle ore 15:00 alla piscina 'Felice Cascione' di Imperia dove arbitreranno i signori Fabio Brasiliano e Daniele Bianco, con delega affidata a Carlo Salino.

Il tecnico, alla ripresa degli allenamenti, ha tenuto alta la concentrazione dei suoi per affrontare un avversario insidioso e preparato ed, allo stesso tempo, sarà un crocevia fondamentale verso la salvezza. La squadra giallorossa ritrova l'esperto Samuele Barla mentre mister Pisano scioglierà gli ultimi dubbi sui giovani soltanto all'ultimo.