Taggia: serata in Comune ieri per Lino Banfi che oggi riceverà la cittadinanza onoraria in piazza Chierotti

Pasquale Zagaria, in arte Lino Banfi, ha già già trascorso la serata di ieri a Taggia. Accolto in Comune dal Sindaco e dall’intera Giunta, ha parlato con gli Amministratori comunali della sua esperienza da soldato, alle ex caserme ‘Revelli’.

Questa mattina alle 11.30, alla presenza delle autorità locali ma anche regionali, verrà consegnata la cittadinanza onoraria in Piazza Chierotti (in caso di pioggia si svolgerà a Villa Boselli). Banfi infatti ha svolto il servizio militare presso l’ex Caserme Revelli rimanendo quindi molto legato al territorio ligure.

Ieri sera Amministratori e Consiglieri comunali hanno fatto a gara per un selfie con Lino Banfi e c’è stato anche il momento dell’autografo sulla leggendaria maglia della ‘Longobarda’ di Chiara Cerri.