Vantaggi di un hosting Linux

Quando si ha la necessità di scegliere un hosting per la propria azienda, le possibilità a propria disposizione sono davvero molte. Per chi vuole avere una soluzione che si può dire la migliore, gli hosting Linux sono spesso quello che si dice “prendere due piccioni con una fava”. Vediamo alcuni dei vantaggi più importanti che offrono questa tipologia di hosting.



I servizi hosting presenti in commercio si possono suddividere principalmente in due grosse categorie. Quelli che si basano sul sistema operativo Linux e quelli che si appoggiano al sistema operativo di Windows Server. Due macro categorie che possono dire poco per i non addetti al lavoro, ma che portano a sostanziali differenze. Sia dal punto di vista delle prestazioni, sia dal punto di vista economico.



L’hosting Linux proposto da Serverplan ad esempio, include tutti i vantaggi che si possono trovare in questo approfondimento. Oltre naturalmente ad alcune caratteristiche più tecniche dell’hosting. Tra cui:



- hard disk SSD per l’hosting di tutti file web, database e posta;

- traffico illimitato e accesso SSH su quasi tutti i piani;

- pannello di controllo cPanel;

- certificato SSL Let’s Encrypt;

- supporto HTTP2;

- possibilità di gestire la versione PHP in base alle proprie possibilità;

- installazione cms con un click (su 3 dei 4 piani disponibili).



Come è facile comprendere, queste caratteristiche e i vantaggi degli hosting Linux, rendono le proposte hosting di Serverplan tra le migliori presenti sul mercato. Questa tipologia di Hosting viene ottimizzata attraverso una serie di interventi a livello di Web Server, Php e FastCGI. Tale attività, garantisce performance superiori del 90% rispetto alla stessa infrastruttura priva di ottimizzazione



Vediamo alcuni dei vantaggi che un hosting Linux può offrire alle persone che lo scelgono per lo sviluppo della propria presenza online.

1: Una maggiore ottimizzazione dei costi

Le soluzioni hosting basate su Linux offrono il vantaggio di avere un rapporto spesa/prestazioni migliore. Questo, in particolare perché l’ambiente Linux ha costi di licenze minori se lo si paragona a soluzioni basate su Windows o altri sistemi operativi. La possibilità di decurtare il più possibile il costo delle licenze di cui si necessita per far funzionare un server, offre la possibilità di investire tutto il budget a disposizione in hardware e/o gestione dello stesso. A parità di prestazioni, un server dove è installato Linux permette una migliore ottimizzazione dei costi se lo si paragona ad un server Windows o Apple.





2: Una migliore protezione dagli attacchi informatici

I software necessari a far funzionare un server non si possono dire sicuri al 100%. Tuttavia, Linux e gli applicativi che utilizzano una delle sue distribuzioni si possono dire tra i più sicuri in caso di attacco informatico.



Grazie alla sua natura open-source, le vulnerabilità e le potenziali problematiche che si possono trovare durante il suo utilizzo vengono risolte in maniera più veloce. Cosa che spesso non succede in sistemi proprietari. Dove il rilascio di patch di aggiornamento è affidata a team interni. Team che sono composti da un numero inferiore di programmatori ed esperti informatici.





3: Una migliore gestione della privacy

Negli ultimi anni, la privacy ha iniziato a diventare uno dei temi più di tendenza nel mondo delle applicazioni. Windows 10 ad esempio, è uno dei sistemi operativi che profila maggiormente i suoi utenti. Per molti utenti, questa mancanza di privacy è un grande problema.



Problema, che nelle distribuzioni Linux non è assolutamente presente. Ogni distribuzione Linux raccoglie pochissimi dati dei propri utenti. Inoltre, grazie all'estrema personalizzazione del sistema operativo si può ridurre a zero il numero di programmi che raccolgono dati degli utenti. Un fattore di estrema importanza, se si tiene particolarmente alla propria privacy.

Per chi vuole iniziare con il piede giusto il proprio progetto, grazie a Linux e alle proposte di Hosting di Serverplan lo può fare. Il tutto, beneficiando di un supporto in lingua italiana e gestito da professionisti dalla comprovata esperienza.