Il 4 e 5 giugno Pianezza (TO) parte del nuovo campionato italiano di pump track

Il ‘Pump Track’ fa progressi. E, grazie alla determinazione e la passione di Riccardo Fadda e Sandro Baldissarri, che hanno unito le loro forze, e con la preziosa collaborazione diretta dell’elvetica ‘Velosolutions’, leader nella costruzione di piste dedicate, è nato il primo campionato italiano di Pump Track, reso prima impossibile per via della pandemia.

Un’iniziativa che ha ricevuto il plauso e il riconoscimento ufficiale della Federazione Ciclistica Italiana, in quanto la specialità sportiva è riconosciuta ufficialmente dall’UCI, e le gare rispetteranno il regolamento nazionale di specialità della FCI.

Ed è così che l’atteso evento made in Italy approderà anche nel futuristico impianto di Via Musinè 26 a Pianezza, nato dalla lungimiranza del Comune con la generosità della ‘uBroker’, primaria company italiana del settore energia, luce e gas, il prossimo 4 e 5 giugno 2022.

Un weekend all’insegna del sano agonismo ciclistico, rivolto ad appassionati ed estimatori del genere, con un’avvincente competition che prevede una scaletta mista in formato challenge e tappe: cinque prove più prova finale come da regolamento tecnico nazionale FCI.

La due giorni di gara prevede il primo iscrizioni, verifica tessere, prove libere. Il secondo prova a tempo, eliminatorie, finali a & b, premiazioni. L’età minima per iscriversi è di 13 anni, l’opportunità è riservata a maschi e femmine senza distinzione.

“Pump Track Pianezza prosegue la propria, naturale vocazione sportivo-aggregativa sul territorio in partnership con le principali e migliori realtà nazionali del settore. Siamo fieri di ospitare la data di apertura dell’evento dell’anno dedicato a questo sempre più diffuso sport, che miete appassionati e amatori indistintamente tra persone di ogni genere ed età mosse dalla voglia di mettersi in gioco in un ambiente creativo, funzionale e stimolante. Ringraziamo gli organizzatori per aver scelto Pianezza per il battesimo della kermesse, creando al contempo un’occasione di ricaduta positiva sociale, economica, commerciale e turistica per la cittadina e l’hinterland”, afferma soddisfatto Cristiano Bilucaglia, Founder e Chairman di ‘uBroker Srl’, prima azienda italiana ad aver azzerato le bollette di luce e gas, canone Rai e accise incluse.

Prossimi step il 23 e 24 Luglio ad Albareto (PR), il 20 e 21 Agosto a Rapino (CH), il 3 e 4 settembre a Cosio Valtellino (SO), l’8 e il 9 ottobre a Primiero (TN) e il 22 e 23 ottobre a Lainate (MI).