Assicurazione auto e moto: online sono più convenienti

L’assicurazione auto e moto non va mai lasciata al caso. L’ assicurazione auto online più conveniente non è quella che offre più sconti perché c’è anche la polizza moto, ma quella che offre più coperture per entrambi i veicoli. L’aumento medio delle polizze nel 2022 è del 5% secondo gli ultimi dati. Come risparmiare davvero con l’assicurazione auto e moto familiare RCA? Ecco qualche consiglio utile per sfruttare tutti i vantaggi di una polizza online.

Come faccio a pagare l’assicurazione meno con la moto

Con gli aumenti indicati negli ultimi dati disponibili e con la scadenza delle polizze auto e moto dietro l’angolo, in tanti si fanno questa domanda. Ci sono diverse strategie, tutte valide, per ridurre il costo della polizza moto.

Oltre a quelle che sono presenti qui di seguito, c’è la possibilità di scegliere una moto di cilindrata più bassa, che viene percepita dalla compagnia di assicurazioni come più sicura. Un’altra alternativa è inserire a proprie spese una scatola nera sulla moto. In questo caso ci sarà la spesa di installazione, ma almeno sarà più semplice ottenere il riscatto della polizza.

Ci sono altri modi per risparmiare con l’assicurazione auto e moto online? Certo! Scopriamole insieme.

● Preventivo assicurazione auto e moto insieme

Quando si richiede online un preventivo per l’assicurazione auto e moto insieme, i controlli sulle targhe sono veloci per la compagnia di assicurazioni. La richiesta permetterà di ottenere un primo sconto immediato, perché si tratta di due polizze ben distinte con la stessa compagnia.

Così il premio della polizza avrà un prezzo più basso rispetto alla somma delle due assicurazioni. Poi c’è il fatto che le compagnie online offrono prezzi più concorrenziali perché si tratta di polizze obbligatorie per poter circolare.

● Assicurazione auto e moto stessa classe

Un altro modo per risparmiare è intestare entrambi i mezzi (auto e moto) alla stessa persona con classe di merito più favorevole. L’esempio pratico più diffuso è quello di un padre che ha la patente da 15-20 anni, magari senza un incidente negli ultimi cinque anni, e un figlio minorenne che ha il motorino.

Se si sceglie l’assicurazione auto e moto online con la stessa classe di merito (quella del padre) e il motorino ha una cilindrata bassa, perché magari il ragazzo ha preso il patentino da poco e non può circolare con una moto troppo potente, allora la polizza deve essere con un ottimo rapporto qualità prezzo.

A dirlo è la Legge Bersani. Infatti, la legge stabilisce che questa situazione è valida anche se il motorino è intestato a un maggiorenne, a patto che sia nel nucleo familiare della persona che ha la classe di merito più favorevole.

● Sfruttare le offerte famiglia

Le compagnie assicurative online sono in grado di proporre offerte speciali e soluzioni per tutta la famiglia. Per poterle ottenere, però, è importante andare direttamente sui siti ufficiali delle compagnie online e non sui siti di confronto, che potrebbero non essere aggiornati con le ultime novità.

Le offerte speciali si presentano quando la polizza precedente è in scadenza, oppure quando ci si trova già con quella compagnia e si è indecisi se cambiarla o se restare. In questo caso, pur di tenere il cliente, la compagnia crea delle offerte riservate, che possono essere anche interessanti.

Per ottenere una polizza per l’auto e per la moto davvero favorevole, è importante avere tutti i documenti in ordine. Infatti, la persona che attiva la polizza deve dimostrare di essere il proprietario dell’auto.

Poi, dovrà avere i documenti che attestano la proprietà della moto sua o di una persona appartenente al suo nucleo familiare. Infine, serve l’attestato di rischio aggiornato per valutare la classe di merito. Niente paura: di solito questi documenti si possono reperire facilmente e l’invio online si può fare anche tramite una scansione.

Assicurazione auto e moto, a chi rivolgersi

Se si sta pensando all’ acquisto di un’auto a Km0 , l’assicurazione auto e moto insieme sarà un vantaggio per entrambi i mezzi. In più, eventuali aumenti di prezzo dovuti al numero di revisioni (quindi da quanto tempo l’auto è stata immatricolata) potrebbero non essere applicati per via di una classe di merito a basso rischio e alla sottoscrizione di almeno due polizze (auto e moto) con la stessa compagnia.

Per ottenere un rapporto qualità prezzo ottimo e una compagnia di assicurazioni che applica la classe di merito davvero più conveniente per il cliente, si possono trovare tutti i riferimenti per un’assicurazione auto e moto valida su Verti.it!