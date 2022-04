Sanremo: la zona di Capo Verde è di nuovo terra di conquista per gli incivili dei rifiuti (Foto)

Passano gli anni, ma non le pessime abitudini. La zona di Capo Verde, sul lungomare di Bussana, è ormai terra di conquista per gli incivili dei rifiuti. Sistematicamente l’area viene pulita e, con incessante costanza, si trasforma nuovamente in una discarica a cielo aperto.

Il tutto a due passi dal mare e in una zona ben visibile da chi passa sulla pista ciclabile. A pochi metri ci sono i cantieri navali a fare da ‘sentinella’ durante il giorno. Ma la notte, complice il buio totale, chi vuole liberarsi di materiale ingombrante ha vita facile. E, come si vede dalle foto che pubblichiamo, c’è di tutto, anche l'immancabile auto abbandonata.

Negli anni il Comune di Sanremo ha in più occasioni dimostrato di saper individuare i responsabili di simili scempi tramite le fototrappole, strumento cruciale sia per sanzionare che per afre opera di deterrenza. Si spera che da palazzo Bellevue trovino il modo di puntare occhi elettronici anche sulla zona di Capo Verde.