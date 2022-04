Sanremo (IM): da Chicco e Rosa per gustare la freschezza del mare e il sapore dell’orto.

CNA di Imperia offre un’occasione straordinaria per scoprire i migliori prodotti di artigiani, che con passione ed entusiasmo mantengono vive tradizioni secolari.

Oggi andiamo nell’operosa via Guadio, all’altezza dalla vivace piazza Bresca, dove la gastronomia viene proposta in diverse declinazioni. Fra queste spicca per bontà e qualità un ristorante a conduzione familiare, Chicco & Rosa, che garantisce una cucina con piatti della tradizione preparati con ingredienti di grande eccellenza.

(Riprese video e montaggio di MC- Massimo Cimiotti videomaker)

Lo chef, Amilcare Patrone, conosciuto come Chicco, insieme alla moglie Rosa, forma una coppia molto affiatata, sempre attenta alle esigenze della clientela, che rimane affascinata non solo dalla qualità della cucina, ma anche dall’accoglienza calda e familiare.

Il menù non comprende molti piatti, ma solo quelli permessi dalla generosità del mare e dell’orto e preparati con gli ingredienti freschi acquistati personalmente da Chicco nelle sue incursioni al porto o nel vicino mercato annonario. Il locale dispone di circa quaranta coperti divisi fra dehors e sala interna arredata con gusto e sobria eleganza.

Lo chef, forte di una lunga esperienza maturata ai fornelli passando dal lavaggio delle pentole fino ad assumere la piena responsabilità della cucina, oggi prepara piatti della tradizione come il Brandacujun o il pescato del giorno cotto al forno con le migliori verdure. Rosa aiuta i clienti nella scelta dei piatti, che privilegiano sempre la semplicità e rispettano i gusti e sapori del territorio.

Una cantina piccola, ma ben fornita di ottime etichette ligure e qualche gradevole bollicina e rinomati vini nazionali. I prezzi presentano un giusto rapporto con la qualità della proposta gastronomica e dei prodotti utilizzati.

Come spiega il direttore dell’associazione di categoria degli artigiani, Luciano Vazzano si tratta “prodotti di grande eccellenza e preparazioni tradizionali. Questi sono i veri protagonisti di questo viaggio che porta i lettori a scoprire le bellezze del territorio e da dove viene quello che mangiamo e da chi è prodotto. Ma soprattutto scopriamo anche il grande contributo degli artigiani alla conservazione dell’ambiente, alla salvaguardia delle tradizioni e ed allo sviluppo di un nuovo turismo esperienziale. Un percorso alla scoperta di realtà artigianali, che sono veri punti di ritrovo e di cultura, dove il lavoro dell’uomo genera bellezza e prodotti unici. Artigiani consapevoli dell’importanza del rapporto con l’ambiente e il territorio, custodi di tradizioni millenarie, ma aperti all’innovazione e con tante storie da raccontare”.

Aperto da mezzogiorno e mezza fino al pomeriggio e la sera dalle 19,30 fino alle 23,00 con chiusura tutto il giorno il giovedì, il ristorante “Chicco & Rosa” si trova a Sanremo in via Gaudio, 42, affiancato a piazza Bresca. Tel. 0184.507981

Dispone anche di sito Internet: https://www.ristorantechiccoerosa.com/