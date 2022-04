Imperia: disagi per le isole informatizzate a Borgo Marina e Parasio, al lavoro i tecnici della ditta De Vizia

A seguito di alcune segnalazioni la ditta De Vizia ha riscontrato la presenza di alcuni abbinamenti che obbligano gli utenti a percorrere itinerari disagevoli tra la propria residenza/attività commerciale e le isole di riferimento informatizzate ‘Iseco’ di Borgo Marina e Parasio.

“I nostri tecnici – si spiega nella nota - stanno lavorando per individuare le soluzioni più adatte: non appena possibile verrà comunicato alle utenze interessate l’eventuale nuovo abbinamento. In ogni caso, ricordiamo che nelle zone centrali di Porto Maurizio è ancora possibile, in alternativa alle Iseco, usufruire del servizio di raccolta porta a porta, il quale verrà dismesso solo a risoluzione avvenuta delle criticità riscontrate.

Per qualsiasi problematica relativa al nuovo sistema di raccolta, si ricorda alle utenze di contattare il nostro numero verde 800.99.77.40 (331 648 68 45 per messaggistica WhatsApp): gli operatori prenderanno nota di tutte le segnalazioni ricevute”.