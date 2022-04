Vomito sulla corriera da Taggia a Sanremo, viaggiatori inferociti per la mancata pulizia

Viaggiatori RT arrabbiati stamattina sulla corriera che da Taggia porta a Sanremo. Il problema? Qualcuno aveva vomitato tra i sedili. La mancata pulizia del mezzo ha generato un certo malumore tra le persone salite di fermata in fermata, qualcuno ha preferito rinunciare alla corsa scendendo appena possibile per aspettare poi il mezzo successivo.



La corriera ha regolarmente proseguito la sua marcia fino in autostazione in piazza Colombo a Sanremo. Numerosi lettori di Taggia ci hanno segnalato l'accaduto lamentandosi delle generali condizioni a bordo del mezzo. Il grave episodio, si inserisce in un quadro critico per la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale.