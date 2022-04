Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 22 a lunedì 25 aprile in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 22 APRILE



SANREMO



14.30. Per le Giornate della Cultura Classica, incontro con la prof.ssa Mariella Tixi di Genova sul tema ‘Linguistica e problematiche di traduzione in Cesare, De Bello Gallico’. Aula Magna del Liceo G.D. Cassini, Villa Magnolie 1

16.00-20.00. ‘La terapia dei colori’: mostra dell’artista Milly Miola nei locali del Whisky a Go-Go, via Matteotti 230, tutti i giorni fino al 25 aprile



16.00. Premiazione e consegna degli attestati ai partecipanti al concorso nazionale indetto da UNITRE ‘La vita ai tempi del Coronavirus’ + lezione di geografia e viaggi con Serena Burlando e Domenico Balbis con proiezione di filmato ‘Namibia: nella natura selvaggia dall’Oceano Atlantico alle cascate Vittoria’. Sala degli Specchi del Comune, ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid



17.00. ‘Il ritorno di Pricò. Un’altra Resistenza’; presentazione libro di Daniele La Corte, giornalista, scrittore e coordinatore del comitato scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza della provincia di Imperia. Evento a cura di Coop Liguria. Sala conferenze Museo Civico Palazzo Nota, ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid (più info)



18.30. Per i Martedì Letterari (eccezionalmente di venerdì), l’attore Pino Insegno presenta il libro ‘La via non è un film’ (Giunti). Partecipa Demetrio Brandi presidente di ‘LuccAutori’ e del Premio ‘Racconti nella rete’. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti, necessario green pass e mascherina (più info)



IMPERIA

11.00-19.00. ‘Acque dense’: mostra personale di Kinira Monica Carbone (h 11/12.30-16.30/19). Civica Galleria d'Arte ‘Il Rondò’, piazza Dante 5, fino al 4 maggio

18.00. Per la rassegna ‘33 giri/ Italian Masters – incontri d’autore’, ‘Come è profondo il mare’: proiezione e conferenza dedicata a Lucio Dalla a cura du Stefano Senardi. Sala Convegni e Sala Ascolto Multimediale della Biblioteca Lagorio, ingresso libero



18.30. Per ‘Sorseggi d’Autore’, Raffaella Ranise per presentare Gli Asburgo. Da Sissi a Zita, ed.Marsilio (aperitivo + copia del libro autografata 23 euro). Bar Bacàn, via Vieusseux 16, prenotazioni al 339 2877093



BORDIGHERA



15.00-20.00. Mostra d'arte dell'artista Linda McCluskey. Hotel Villa Miki, via Lagazzi 14 (fino al 30 aprile), ingresso libero, info 0184 550306

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)

TAGGIA ARMA



10.00. ‘Arte in Vetrina in Via Queirolo’: esposizione quadri dell’artista Lorenza Ravera. Evento curato da Natalia Guglielmo, da un’idea di Marilena Varani. curata da Natalia Guglielmo, da un idea di Marilena Varani. Via Queirolo’ ad Arma, fino all’8 maggio

11.30. Consegna della Cittadinanza Onoraria all’attore Pasquale Zagaria in arte Lino Banfi con la partecipazione delle autorità cittadine e di rappresentati della Regione Liguria. Presenta Gianni Rossi. Piazza Chierotti



ENTROTERRA

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 80 85811 (più info)



FRANCIA

ANTIBES



10.30-19.30. Fiera di Antibes: Fiera di antiquariato, mercatino e arte moderna (ingresso 10 euro, ridotto 5 euro). Esplanade Pré des Pêcheurs, fino al 2 maggio (più info)



MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

20.00. ‘Manon Lescaut’ di Giacomo Puccini con Anna Netrebko, Claudio Sgura, Yusif Eyvazov, Alessandro Spina, Luis Gomez, Luca Casalin, Loriana Castellano, il Coro dell'Opera di Monte-Carlo e l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretto da Pinchas Steinberg, evento organizzato dall'Opera di Monte-Carlo. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)





SABATO 23 APRILE



SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione Realdo - Bassa di Sanson – Realdo accompagnati dalla guida Marco Rosso. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 338/7718703 (più info)

9.00-19.00. Mercato di ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro (secondo e quarto sabato di ogni mese)



9.00-18.00. The Mall Sanremo Golf Cup 2022: 36 buche stab. Circolo Golf degli Ulivi, Strada al Campo da Golf 59, anche domani, info 0184 557093 (più info)



16.00-20.00. ‘La terapia dei colori’: mostra dell’artista Milly Miola nei locali del Whisky a Go-Go, via Matteotti 230, tutti i giorni fino al 25 aprile



21.15. (RINVIATO AL 30 APRILE) Paolo Conte Live Tour. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA

11.00-19.00. ‘Acque dense’: mostra personale di Kinira Monica Carbone (h 11/12.30-16.30/19). Civica Galleria d'Arte ‘Il Rondò’, piazza Dante 5, fino al 4 maggio



18.30. Per ‘Sorseggi d’Autore’, nella giornata mondiale del libro, Andrea Satta presenta ‘La fisarmonica verde’ (Mondadori). Dialoga con l'Autore Nadia Schiavini, libraia. Biblioteca civica Leonardo Lagorio, piazza De Amicis, evento gratuito, prenotazioni al numero 339 2877093

21.00. Spettacolo teatrale ‘Per non dimenticare’ (10 euro, minori fina a 5 euro). Teatro del Mutuo Soccorso in via Santa Lucia 14, necessario green pass rafforzato (per i maggiori di 12 anni) e mascherina FFP2, prenotazione obbligatoria via WhatsApp: 339 626 7110



21.00. ‘Gestione e Difesa del Territorio’: incontro con telatore il geologo Mario Tozzi, primo ricercatore del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e noto divulgatore scientifico. Auditorium della Camera di Commercio, ingresso gratuito sino ad esaurimento posti disponibili, necessari green pass e Ffp2



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



15.00-18.00. Festa per i ‘70 anni di scoutismo a Ventimiglia’. Chiesa di Sant’Agostino (più info)



17.00. ‘La Storia si ripete’: il faticoso percorso di un ragazzo verso la maturità e il riscatto sociale’: presentazione del libro del Prof. Vittorio Mazzone. Evento a cura di Coop Liguria. Biblioteca Civica di Ventimiglia, ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid (più info)

BORDIGHERA



9.30. Escursione a piedi da Bordighera a Sasso, tra Africa ed Amazzonia, accompagnati dalla guida Marco Macchi (8 euro). Ritrovo davanti alla chiesa di Sant’Ampelio, info 338 1375423 (più info)



15.00-20.00. Mostra d'arte dell'artista Linda McCluskey. Hotel Villa Miki, via Lagazzi 14 (fino al 30 aprile), ingresso libero, info 0184 550306



16.00. ‘Claude Monet a Bordighera’: facile passeggiata guidata, nei luoghi dipinti e frequentati da Claude Monet a Bordighera (8 euro). Ritrovo davanti all’ufficio Iat, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)



10.00. Passione Rossa – Raduno Ferrari: esposizione delle autovetture sulla Pista ciclopedonale



TAGGIA ARMA



8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione Realdo - Bassa di Sanson – Realdo accompagnati dalla guida Marco Rosso. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 338/7718703 (più info)

10.00-17.00. Meditaggiasca & Expo Valle Argentina: vetrina delle eccellenze liguri con Stand di prodotti tipici + show coking + degustazioni + incontri a tema + musica + animazione. Centro storico di Taggia, anche domani (il programma a questo link)



10.00. ‘Arte in Vetrina in Via Queirolo’: esposizione quadri dell’artista Lorenza Ravera. Evento curato da Natalia Guglielmo, da un’idea di Marilena Varani. curata da Natalia Guglielmo, da un idea di Marilena Varani. Via Queirolo’ ad Arma, fino all’8 maggio



SAN LORENZO AL MARE



21.15. ‘La Fisarmonica Verde’: spettacolo teatrale di Andrea Satta vincitore del ‘Premio dello spettatore 2019’ - Teatri di vita – Bologna. Con Andrea Satta, Angelo Pelini (pianoforte). Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero, vicolo Vignasse 1, info e prenotazioni 347 7302028 (più info)

DIANO MARINA



9.00. ‘Grappoli di Gusto - Notte e note di primavera’: Weekend con bancarelle di prodotti tipici, hobbistica ed artigianato + Serata Pink con Musica live. Evento a cura dell'Associazione Vivi Diano Marina con Noi. Vie del centro cittadino, anche domani

15.00. Laboratori didattici all'aperto di circa 1 ora per bambini di età 6-13 anni a cura del personale del MARM (2,50 euro). Museo Civico al Palazzo del Parco, info e prenotazioni 0183 497621



16.00. Per le Giornate Culturali della ‘Communitas Diani’, presentazione della nuova Rivista ‘Communitas Diani - anni XLIII/XLIV - 2020/2021’. Sala Consigliare del Comune in Piazza Martiri della Libertà 3, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.00-19.00. ‘Gli Ambulanti di Forte dei Marmi’: pelletteria (borse e scarpe), produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore. Piazza Andrea Doria (più info)



CERVO



15.00. ‘Letteratura e turismo sostenibile’: in occasione dell’incontro con Beatrice Masini, visita didattica dedicata a Orsola Nemi. Evento gratuito, Ritrovo in piazza Castello, prenotazioni QUI (in caso di pioggia l'evento sarà annullato)

17.00. Per Cervo in blu d’inchiostro’ nella Giornata Mondiale del libro e del Diritto d’Autore, Beatrice Masini presenta ‘Taccuino di una donna timida’ (Bompiani, 2019), di Orsola Nemi. L’autrice dialoga con Alessandra Chiappori, giornalista, e Francesca Rotta Gentile docente di lettere dell’Istituto Colombo di Sanremo. Interventi musicali a cura dell’Associazione San Giorgio Musica, letture a cura di Livia Carli. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero (più info)



ENTROTERRA

BADALUCCO



13.00-24.00. Street Food Festival: cibo da strada d’autore con degustazioni di birre artigianali + Musica live + intrattenimento per bambini. Regione Premartin, fino al 25 aprile (più info)

CAMPOROSSO

9.00-18.30. Evento didattico-culturale di due giorni dal titolo la ‘Psicogenealogia Junghiana’ condotto dalla formatrice Paola Savino. Sede dell’Associazione Culturale ‘Enkei’, via Braie 237, info e prenotazioni via whatsapp al numero 334 6460383



DOLCEACQUA



10.00. ‘Carugi In Fiore 2022’ con tema ‘Il Rossese di Dolceacqua, 50 anni di DOC’: mercatino del biologico + degustazioni di prodotti tipici locali di cui Rossese e olio extravergine da olive taggiasche + visite guidate + animazioni + spettacoli musicali + concorso floreale. Location varie, sino al 25 aprile (il programma a questo link)



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 80 85811 (più info



FRANCIA

ANTIBES

10.30-19.30. Fiera di Antibes: Fiera di antiquariato, mercatino e arte moderna (ingresso 10 euro, ridotto 5 euro). Esplanade Pré des Pêcheurs, fino al 2 maggio (più info)

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

20.00. ‘Pouce La Vie #4’: concerto evento del pianista e compositore Yvan Cassar e l'orchestra Call Me Winston. Louis Chedid padrino della serata, presentata da Marc Toesca. Proventi della serata devoluti alla Fondazione Flavien. Auditorium Rainier III (più info)

20.30. Concerto di Anne Sila, a cura del Comune di Monaco. Espace Léo Ferré (più info)





DOMENICA 24 APRILE

SANREMO



9.00-18.00. The Mall Sanremo Golf Cup 2022: 36 buche stab. Circolo Golf degli Ulivi, Strada al Campo da Golf 59, info 0184 557093 (più info)



12.00. Gli archi dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo eseguono un breve concerto nell’ambito delle attività organizzate a Sanremo da The European Coalition for Israel in occasione dell’anniversario della Conferenza di pace che si tenne tra il 19 e il 26 aprile 1920 a Sanremo. Grand Hotel Royal

14.00. Arrivo della gara podistica Milamo-Sanremo. Piazzale Carlo Dapporto (più info)

16.00-20.00. ‘La terapia dei colori’: mostra dell’artista Milly Miola nei locali del Whisky a Go-Go, via Matteotti 230, tutti i giorni fino al 25 aprile



21.00. ‘Per te, Ornella - Serata di parole e musica’: conferimento del Premio Tenco Speciale assegnato dal Club Tenco a Ornella Vanoni. Al piano Fabio Valdemarin. Partecipano Fabio Ilacqua, Mauro Pagani, Antonio Silva (40 euro platea, 15 euro galleria). Teatro del Casinò Municipale, info 0184 5951



IMPERIA

7.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione Colle di Nava - Rifugio Pian dell’Arma - Colle di Nava accompagnati dalla guida Davide Fornaro. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info e prenotazioni 340 2440972 (più info)



8.30. ‘Il Giro di Monte Moro’: escursione di circa 6 ore più le soste accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini (10 euro). Ritrovo al parcheggio dello svincolo autostradale di Imperia Ovest o a Tavole alle 9.00 nella piazza del pallone elastico, info 346 7944194

11.00-19.00. ‘Acque dense’: mostra personale di Kinira Monica Carbone (h 11/12.30-16.30/19). Civica Galleria d'Arte ‘Il Rondò’, piazza Dante 5, fino al 4 maggio

18.00. Concerto dell’OpenOrchestra diretta dal M° Marco Reghezza. Teatro del Mutuo Soccorso



VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura straordinaria del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica



9.00. ‘Passeggiate tra Storia e Natura’: escursione Da Fontan alla scoperta dei tre spettacolari fenomeni naturali nel Vallon de Groa. Ritrovo dal parcheggio auto di Fontan sulla Piste de Groa info e prenotazioni 0184 351181 (più info)

10.00-18.00. Festa per i ‘70 anni di scoutismo a Ventimiglia’. Belvedere Redentello (più info)



BORDIGHERA



9.00-19.00. Manifestazione commerciale ‘Primavera bordigotta’ a cura di Confesercenti

15.00-20.00. Mostra d'arte dell'artista Linda McCluskey. Hotel Villa Miki, via Lagazzi 14 (fino al 30 aprile), ingresso libero, info 0184 550306

OSPEDALETTI



10.00. Passione Rossa – Raduno Ferrari: esposizione delle autovetture sul Boulevard di Corso Regina Margherita. Nel pomeriggio sfilata delle auto lungo il circuito cittadino



TAGGIA ARMA



10.00. ‘Arte in Vetrina in Via Queirolo’: esposizione quadri dell’artista Lorenza Ravera. Evento curato da Natalia Guglielmo, da un’idea di Marilena Varani. curata da Natalia Guglielmo, da un idea di Marilena Varani. Via Queirolo’ ad Arma, fino all’8 maggio



10.00-17.00. Meditaggiasca & Expo Valle Argentina: vetrina delle eccellenze liguri con Stand di prodotti tipici + show coking + degustazioni + incontri a tema + musica + animazione. Centro storico di Taggia (il programma a questo link)



DIANO MARINA



9.00. ‘Grappoli di Gusto - Notte e note di primavera’: Weekend con bancarelle di prodotti tipici, hobbistica ed artigianato + alle 20.45 in Corso Roma (zona Banca d'Alba), conferenza a cura del Generale Marcello Bellacicco ‘Ucraina, una guerra che ci tocca da vicino’. Evento a cura dell'Associazione Vivi Diano Marina con Noi. Vie del centro cittadino



16.00 & 17.00. 4ª edizione del World Folklore Festival, organizzato dall'Agenzia Turistica Liguria Travel in collaborazione con The Academy of Applied Studies Belgrade - The College of Tourism Department. Sfilata dei gruppi folkloristici nelle vie del centro cittadino ore 16.00 + Esibizione dei gruppi folkloristici ore 17.00 presso l'area manifestazioni di Villa Scarsella

ENTROTERRA

BADALUCCO



11.00-24.00. Street Food Festival: cibo da strada d’autore con degustazioni di birre artigianali + Musica live + intrattenimento per bambini. Regione Premartin, fino al 25 aprile (più info)

CAMPOROSSO

11.00. In occasione della giornata della Liberazione, riflessioni tra la nascita dell’Italia Repubblicana e l’odierna società del conflitto a cura di Silvia Sciandra (h 11, più info) + Pranzo Sociale (h 12.30, 13 euro vino escluso, prenotazioni al 333 3530598) + musica con la banda ‘Città di Ventimiglia’ + premiazione centri anziani del Territorio. Palatenda di Bigauda, ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid

DOLCEACQUA



10.00. ‘Carugi In Fiore 2022’ con tema ‘Il Rossese di Dolceacqua, 50 anni di DOC’: mercatino del biologico + degustazioni di prodotti tipici locali di cui Rossese e olio extravergine da olive taggiasche + visite guidate + animazioni + spettacoli musicali + concorso floreale. Location varie, sino al 25 aprile (il programma a questo link)



15.00. Visita guidata ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate e il Castello Doria con degustazione di Rossese e di prodotti tipici locali (12 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 337 1004228

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche, mattina 10/12, pomeriggio 16/18), 0183 52425

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 80 85811 (più info)



FRANCIA

ANTIBES

10.30-19.30. Fiera di Antibes: Fiera di antiquariato, mercatino e arte moderna (ingresso 10 euro, ridotto 5 euro). Esplanade Pré des Pêcheurs, fino al 2 maggio (più info)



MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)



15.00. ‘Manon Lescaut’ di Giacomo Puccini con Anna Netrebko, Claudio Sgura, Yusif Eyvazov, Alessandro Spina, Luis Gomez, Luca Casalin, Loriana Castellano, il Coro dell'Opera di Monte-Carlo e l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretto da Pinchas Steinberg, evento organizzato dall'Opera di Monte-Carlo. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)



NICE



20.00-22.30. Spettacolo del ventriloquo Jeff Panacloc Adventure. Palazzo Nikaia (più info)





LUNEDI’ 25 APRILE

SANREMO



9.30. ‘Festa della Liberazione’: raduno in piazza Colombo + corteo in via Matteotti e corso Mombello. Sosta al Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, al Monumento ai Caduti di Cefalonia e alla lapide IMI (9.45) + cerimonia davanti al Monumento alla Resistenza, Giardini Gino Napolitano, deposizione della corona d'alloro, orazione ufficiale del dottor Leandro Faraldi (10.45) + prosecuzione verso i giardini Ruffini e conclusione della cerimonia (11.30)



16.00-20.00. ‘La terapia dei colori’: ultimo giorno della mostra dell’artista Milly Miola nei locali del Whisky a Go-Go, via Matteotti 230

IMPERIA



11.00-19.00. ‘Acque dense’: mostra personale di Kinira Monica Carbone (h 11/12.30-16.30/19). Civica Galleria d'Arte ‘Il Rondò’, piazza Dante 5, fino al 4 maggio

VENTIMIGLIA

8.15. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione Buggio - Prearba – Pigna accompagnati dalla guida Marco Rosso. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Ventimiglia, info e prenotazioni 338 7718703 (più info)

8.30-19.30. Apertura straordinaria del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica

9.00-14.00. Apertura straordinaria dell’Area Archeologica di Nervia



BORDIGHERA



8.00-11.00. 25 Aprile: deposizione fiori a lapide dei caduti e benedizione (Borghetto San Nicolò, h 8) + deposizione fiori al monumento al caduti e benedizione (Sasso, h 8.30) + alzabandiera al Monumento ai Caduti del Mare (porto, h 9) + corteo con deposizione fiori e corone di alloro al monumento al caduti di Piazza Garibaldi, alla Lapide dei Caduti Civili del municipio e al Cippo dei Partigiani (ritrovo Palazzo del Parco, h 9.30) + orazione ufficiale al Cippo dei Partigiani (h 10.45) + Santa Messa in suffragio di tutti i caduti nella chiesa di S. Maria Maddalena (h 11)



15.00-20.00. Mostra d'arte dell'artista Linda McCluskey. Hotel Villa Miki, via Lagazzi 14 (fino al 30 aprile), ingresso libero, info 0184 550306



TAGGIA ARMA



9.00. ‘Camin de Capelette e da Costa’: escursione ad anello di circa 5 ore in Valle Argentina accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo ad Arma di Taggia, prenotazione obbligatoria, info 391 1042608



10.00. Festa del 25 Aprile: celebrazione della S. Messa nella Basilica Madonna Miracolosa + corteo per la Deposizione delle Corone ai monumenti con orazione dell’Avvocato Marco Cagnacci. Partecipa la Banda Musicale ‘Pasquale Anfossi’



10.00. ‘Arte in Vetrina in Via Queirolo’: esposizione quadri dell’artista Lorenza Ravera. Evento curato da Natalia Guglielmo, da un’idea di Marilena Varani. curata da Natalia Guglielmo, da un idea di Marilena Varani. Via Queirolo’ ad Arma, fino all’8 maggio

RIVA LIGURE

10.30. Festa del 25 Aprile: cerimonia istituzionale dedicata al 77° anniversario della Liberazione con interventi del sindaco Giorgio Giuffra e di Enrico Revello (CGIL Imperia). Partecipa il gruppo Alpini Riva Ligure Santo Stefano al Mare. Piazza Matteotti

CERVO

10.00-13.00. Apertura straordinaria del Polo Museale di Cervo al Castello dei Clavesana



ENTROTERRA

BADALUCCO



11.00-24.00. Street Food Festival: cibo da strada d’autore con degustazioni di birre artigianali + Musica live + intrattenimento per bambini. Regione Premartin (più info)

DOLCEACQUA



10.00. ‘Carugi In Fiore 2022’ con tema ‘Il Rossese di Dolceacqua, 50 anni di DOC’ (ultimo giorno): mercatino del biologico + degustazioni di prodotti tipici locali di cui Rossese e olio extravergine da olive taggiasche + visite guidate + animazioni + spettacoli musicali + concorso floreale. Location varie (il programma a questo link)



MONTALTO CARPASIO



10.30-18.00. Commemorazione per il 25 Aprile: Benedizione dei Monumenti ai Caduti – Montalto (Montalto h 10.30) + Benedizione dei Monumenti ai Caduti (Carpasio h 14.30) + Orazione a cura del Magistrato Paolo Luppi (h 15) + L'artista inglese Kevin Flynn dona al Museo della Resistenza una sua opera (h 16) + Letture sulla resistenza a cura di Renato Donati del Teatro dell'Attrito (h 16.30) + Laboratorio di canzoni di testimonianza-opposizione-resistenza a cura degli ‘Scariolanti’ di Genova (h 17.30). In chiusura: proiezione del cortometraggio ‘I bimbi no!’



PIEVE DI TECO

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’. Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 80 85811 (più info)



FRANCIA

ANTIBES

10.30-19.30. Fiera di Antibes: Fiera di antiquariato, mercatino e arte moderna (ingresso 10 euro, ridotto 5 euro). Esplanade Pré des Pêcheurs, fino al 2 maggio (più info)



MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

20.00. 19ª Edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie: serata di apertura con proiezione film ‘Competencia Oficial’ con Penélope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martínez. Grimaldi Forum, fino al 30 aprile (più info)





