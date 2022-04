Target con Ilaria Salerno |

Target: Gruppo Coapi, azienda leader nel settore delle pulizie dal 1987

L’impresa di pulizia, derattizzazione, disinfestazione e giardinaggio ha sede a Sanremo in via Privata al Sole, 43 ma opera anche a Montecarlo e in tutta la provincia di Imperia.

Il Gruppo Coapi nasce circa trentacinque anni fa come un’impresa di pulizie di piccole dimensioni, con il passare del tempo è diventata una vera e proprio cooperativa e oggi conta più di cento associati. Il presidente Rodolfo Siccardi, con l’indispensabile collaborazione della moglie Raffaella Ameri, porta avanti con impegno e consapevolezza gli obiettivi primari dell’azienda che da sempre sono la qualità dei servizi e la soddisfazione dei clienti. I collaboratori dell’azienda Coapi, grazie alla loro formazione e alla loro professionalità, riescono a dare sempre risposte precise e sicure ad ogni problema. Risposte che sono in sintonia con il rispetto dell’ambiente, visto l’utilizzo di macchinari e prodotti acquistati da aziende che svolgono la propria attività nel rispetto dello stesso. L’attenzione e la cura nel soddisfare ogni esigenza dei propri clienti ha portato il gruppo Coapi a specializzarsi a 360° andando al di là delle semplici pulizie ma offrendo una rete di servizi in grado di soddisfare ogni richiesta. L’impresa infatti non si occupa solo di pulizie ma anche di disinfestazione, allontanamento volatili, sanificazioni, sgomberi e offre dei servizi di giardinaggio. Nel corso degli anni il Gruppo Coapi ha acquisito la preparazione e le competenze necessarie nella lucidatura e nella cristallizzazione di ogni tipo di superficie, come ad esempio il marmo ma anche il parquet, gres e la ceramica. L’attenzione ai particolari permette all’impresa di applicare le conoscenze acquisite negli anni non solo nelle lucidature ma anche nell’eliminare quei piccoli danni causati dall’usura e dallo scorrere del tempo e di conseguenza nella salvaguardia di quelle superfici come top in marmo, pietre ollari e tutti quei particolari che rendono unici gli ambienti.

