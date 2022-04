Coronavirus: oggi 227 nuovi positivi in provincia di Imperia, morta una donna di 95 anni a Sanremo

Sono 1.785 i nuovi positivi in regione nelle ultime 24 ore a fronte di 2.221 tamponi molecolari e 8.308 test antigenici. Il tasso di positività è stabile al 16.95%.



In provincia di Imperia i nuovi casi sono 227, a Savona 199, a Genova 1.022 e a Savona 331. In totale, in Asl1, i positivi sono 2.142; cresce di poco il numero dei ricoverati (+1): sono 61 i pazienti in ospedale, 5 in terapia intensiva.



Quattro i decessi, tra i quali una donna di 95 anni morta all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo.

