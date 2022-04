Vallecrosia: giovedì prossimo torna a riunirsi il Consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno

E’ stato convocato, per giovedì prossimo alle 9, il Consiglio comunale di Vallecrosia. All’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2021, del regolamento del consiglio comunale e di quello per l’alienazione del patrimonio immobiliare comunale. Verrà quindi dato l’atto di indirizzo per la manutenzione e gestione dello ‘Zaccari’ di Camporosso.

Sarà poi la volta delle interpellanze, tutte del gruppo ‘VoiConNoiPerVallecrosia’. La prima riguarda la cura e manutenzione della foce del torrente Verbone, quindi una sul civico cimitero, sulle problematiche relative ai giardini accanto alla pista di pattinaggio, a lato del solettone Sud. Altra interpellanza sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti e ancora sul dissuasore di traffico sul lungomare Marconi.

Il gruppo di opposizione proporrà quindi un’interpellanza sulla privatizzazione dell’ospedale di Bordighera e una sull’emergenza ucraina. Infine sarà in discussione un ordine del giorno dello stesso gruppo, in relazione campo ‘Zaccari’.