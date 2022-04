Vallecrosia: martedì 26 aprile "Piatti Bicchieri & petali" presso la Balena Bianca

Per scoprire il sapore ed il gusto dei petali e dei boccioli alla serata che inizierà alle ore 20.00 sarà abbinato anche uno storytelling del giornalista Claudio Porchia e di Marco Ravera, dell’azienda RZero di Albenga, specializzata nella coltivazione di fiori eduli per la ristorazione.

Una serata che si annuncia colorata e profumata come la Primavera, con un originale percorso gastronomico curato dalla chef Paola Chiolini che, dopo aver sdoganato i fiori in cucina, inserendoli stabilmente nei piatti del suo ristorante, ora li propone anche nei cocktail con l’aiuto di tre barman specializzati di uno tra i migliori locali di Milano, il Pinch - Spirits & Kitchen.

L’inserimento di fiori o petali nei cocktail è una pratica molto diffusa, perché si adattano molto bene agli altri ingredienti del drink, ma in questa occasione le miscele floreali dei barman saranno studiate e proposte in abbinamento ai piatti in uscita dalla cucina. Fiori freschi, dai mille colori e con gusti tutti da scoprire, sbocceranno così nei piatti e nei bicchieri con la promessa di stupire gli ospiti.

Per prenotazioni e informazioni 0184 254476

Il ristorante La Balena Bianca, inserito nella guida dei ristoranti della Tavolozza, si trova a Vallecrosia sul lungomare Guglielmo Marconi, 47 ed ha una vivacissima pagina facebook