La crisi dell'edilizia ligure: analisi e rimedi

Il settore dell'edilizia ligure vive un momento di crisi molto importante che non accenna a diminuire.

Aumenti insostenibili

La principale causa della crisi consiste nel costante aumento dei materiali, i quali hanno raggiunto livelli altissimi e fuori da ogni possibile previsione.

Materiali come il ferro, l'alluminio, l'acciaio e il bitume sono stati protagonisti di una continua escalation dei prezzi e ciò ha provocato ingenti perdite ai costruttori liguri.

La situazione risulta insostenibile e l'aumento dei prezzi dell'energia non aiuta le imprese edili e i cittadini che vi fanno ricorso, i quali subiscono in maniera indiretta della profonda crisi del sistema.

Fornitori in difficoltà

Un altro problema tipico dell'edilizia ligure, così come per le imprese edili di tutta la penisola, consiste nella estrema difficoltà di organizzazione con i fornitori dei suddetti materiali.

Non solo ci sono problemi sui prezzi, che variano verso l'alto di giorno in giorno, ma anche i quantitativi della fornitura sono volatili e le disponibilità cambiano senza possibilità di controllo.

In questa situazione non è possibile lavorare nel medio e lungo termine, così come dichiarato dai più alti rappresentanti dell'edilizia ligure: uno dei maggiori pericoli è quello di rispettare termini e prezzi previsti dalle gare di appalti, visti i continui aumenti.

Per questo motivo molti lavori sono in fase di stallo e sempre più costruttori edili liguri preferiscono, a buon diritto, non impegnarsi senza avere un controllo su prezzi e disponibilità delle forniture.

Le cifre esatte dei rincari

Ma entriamo nel dettaglio dei costi delle materie prime, unico modo per toccare con mano le difficoltà lamentate dalle imprese edili e dalle associazioni di categoria.

Ecco a quanto ammontano i rincari sui materiali:

• il costo del ferro-acciaio per cemento è salito del 230%;

• il polietilene ha fatto registrare un + 146%;

• il prezzo del petrolio è aumentato del 57%;

• il gasolio ha subito un aumento del 119%;

• mentre l'energia elettrica ha superato il +500% di aumento.

Dati incontrovertibili che mettono a nudo una delle crisi sui costi delle materie prime più pesanti dell'età contemporanea, senza che si intraveda una soluzione di continuità: un fardello troppo pesante che le aziende non riescono a sostenere contando solo sulle proprie forze.

Le conseguenze della crisi

Le conseguenze più evidenti della crisi sono l'aumento dei prezzi dei prodotti finiti e delle opere di costruzione e ristrutturazione degli edifici.

C'è da dire che, nonostante gli aumenti delle materie prime però, i rincari sui prezzi finali sono più contenuti, a dimostrazione delle buone intenzioni e dei sacrifici che le imprese edili liguri hanno fatto e stanno facendo di fronte alla situazione emergenziale.

Occorre però un'importante intervento delle istituzioni affinché questi sforzi non siano vani e possa essere garantito un supporto ingente e immediato alle imprese edili e ai consumatori finali.

Il cartongesso per combattere la crisi

Come abbiamo visto lo stato dell'edilizia ligure, in linea con quella nazionale , non è dei migliori ma esistono delle soluzioni edili molto importanti per effettuare lavori a regola d'arte a prezzi moderati.

Un'esigenza sempre più necessaria al giorno d'oggi, infatti, è quella di combattere gli aumenti sopra citati mediante l'utilizzo di materiali alternativi e dalla grande resa.

In tal senso dobbiamo citare il cartongesso: un prodotto versatile ed economico che le imprese edili di tutta la penisola usano per innumerevoli applicazioni.

Ottimo nei lavori di costruzione e ristrutturazione degli edifici abitativi e non, il cartongesso gioca un ruolo fondamentale anche nel campo dell'illuminazione e nel rivestimento dei tubi e dei fili degli impianti di condizionamento.

Come usare le botole di ispezione

Nel novero dei prodotti in cartongesso non possiamo che citare la botola per cartongesso, lo strumento ideale per nascondere gli antiestetici locali e impianti termici o di condizionamento e garantirne comunque l'accesso per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Uno strumento fondamentale per le case del futuro e che è possibile trovare a poco prezzo sugli shop online specializzati nella produzione e distribuzione del cartongesso come ad esempio il sito Cartongesso.Pro: prezzi moderati e consegne in pochi giorni sono il giusto antidoto alla crisi del sistema edile nazionale e ligure.

Uno spiraglio di luce nel mezzo di una crisi senza precedenti.