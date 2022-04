Badalucco: lunedì prossimo escursione ad anello con la guida ambientale Antonella Piccone

Escursione con la Guida Ambientale Escursionistica Piccone Antonella (Ponentetrekking), lunedì prossimo lungo un bell’itinerario ad anello, con partenza da Badalucco il ‘Paese del buon vivere’, utilizzato in passato da chi lo percorreva in pellegrinaggio per raggiungere il Santuario della Madonna della Neve.

Un susseguirsi di sentieri delimitati da muretti a secco tra gli argentei ulivi e le fioriture primaverili degli alberi da frutto nel pieno fulgore della loro bellezza. Un percorso di notevoli valenze storico naturalistiche, culminante sulla vetta del Monte Carmo ove sorge il Santuario, luogo caro ai baucogni.

Prenotazioni obbligatoria: GAE Antonella Piccone Cell +39 391 104 26 08.