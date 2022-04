Taggia: Croce Verde consegna 13 quintali di aiuti per gli ucraini in Slovacchia, viaggio dedicato a Giovanni Licata

È stato dedicato a Giovanni Licata il viaggio della solidarietà partito da Taggia e diretto a Kosice in Slovacchia per aiutare i profughi ucraini. 13 quintali di aiuti umanitari portati e consegnati dalla Croce Verde di Arma Taggia, alla diocesi della città slovacca che poi si occuperà di inviare questi beni di prima necessità presso un seminario in Ucraina che oggi viene usato come centro d'accoglienza per le persone in fuga alla guerra.

Flavio, Gaetano e Marzia sono i volontari della pubblica assistenza armese che stamattina hanno consegnato gli aiuti. Il gruppo è partito martedì subito dopo aver dato l'ultimo saluto a Licata, storico volontario della Croce Verde deceduto in seguito ad un malore. Il 54enne era una persona molto amata nel sodalizio tanto che per rendere omaggio al suo essere così dedito ad aiutare il prossimo, la Croce Verde ha deciso di dedicare al volontario scomparso questo primo viaggio d'aiuti per l'Ucraina.

Nel furgone sono stati stipati alimenti, prodotti per l’igiene personale e materiale sanitario, tutto quello che è stato raccolto in queste settimane dai volontari della Croce Verde "...grazie alla generosità della popolazione. - sottolineano dalla pubblica assistenza - Oltre all'impegno delle tante altre realtà del territorio che ci hanno sostenuto in questa iniziativa. Per questo ci teniamo a ringraziare: la associazione culturale Gente Comune; Impre C. SRL; caffetteria "Da TONY"; Graphic Line; Milan Club Taggia e Arma "Matteo Bolla"; Levà c'è; Lions Club Arma e Taggia; Farmacie e Parafarmacie del territorio, Zagoreo, Del Torto, Revelli, Nuova Levà, Bussana, Nuvoloni Santo Stefano, Nuvoloni Dott. Franco, Agosta, Buvoli e Parafarmacia Cirelli e Parafarmacia Conad; Don Alessio. Speriamo di aver ringraziato tutti e non aver dimenticato nessuno visto le numerose adesioni".