Arma di Taggia: cantiere ex Millenium iniziati i lavori esterni, è emersa anche una piccola area verde a lato della pista ciclabile

Sono iniziati i lavori di bonifica del cantiere ex Millenium ad Arma di Taggia. Da ieri è in corso l’eliminazione delle erbacce e delle recinzioni metalliche ammalorate.

Il comune di Taggia che da venerdì è entrato in possesso del cantiere grazie alla firma del compromesso con Area24/Park24, ha subito dato disposizioni per i primi interventi. L’eliminazione della vegetazione così come delle altre suppellettili metalliche ha permesso di far venire alla luce molti rifiuti gettati negli anni tra le erbacce. L’eliminazione delle piante, la pulizia dell’area adiacente il bypass della pista ciclabile sono il primo segno tangibile dopo anni di immobilismo sul ‘cantiere-problema’ nel cuore di Arma.

I prossimi passaggi prevedono la rimozione delle recinzioni metalliche che saranno sostituite con delle paratie con pannelli posizionate seguendo la linea del cantiere e permettendo così di guadagnare una lingua di verde a lato della pista. Inoltre a giorni dovrebbe iniziare anche lo svuotamento dall’acqua stagnante nei piani interrati del posteggio. Per il momento il bypass della ciclabile è stato chiuso per permettere questi primi interventi ma il sindaco Mario Conio ha già chiesto che si possa riaprire in vista del prossimo ponte festivo quello tra il 25 aprile e 1° maggio.

Da qui il Comune procederà con alcuni ulteriori interventi collegati. Da un lato l’amministrazione comunale sta studiando la migliore soluzione per abbellire, per quanto possibile, sia la nuova area verde emersa a margine della pista ciclabile sia le nuove paratie che copriranno il cantiere. Un ulteriore passaggio riguarderà il piano allagato del parcheggio. In vista di una risoluzione definitiva delle problematiche relative alle infiltrazioni, dovute in questo momento alla permeabilità della struttura rimasta aperta, il comune sta valutando la possibilità di posizionare due pompe fisse che si occupino di evitare ulteriori allagamenti.