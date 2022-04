Ventimiglia: cucina e vini protagonisti al Forte dell’Annunziata con la rassegna “Oltre il cibo” firmata MDC (Foto e Video)

Marina di Ventimiglia si fa teatro della rassegna “Oltre il cibo”, una serie di appuntamenti culturali ed enogastronomici di alta levatura, organizzati da Marina Development Corporation, che vanno a scandire le tappe di un inedita stagione della nuova destinazione turistico-ricettiva della Riviera dei fiori.

Filo conduttore e protagonista dell'intera kermesse è il cibo nella propria accezione più nobile, dal prodotto della terra alla sua dimensione artistica e narrativa attraverso l'immagine.

Il palinsesto prende avvio con la grande mostra fotografica “Cibo” di Steve McCurrv, in programma dal 7 maggio al 4 settembre al Forte dell'Annunziata, la caratteristica fortezza della prima meta dell'Ottocento che con la sua ampia terrazza a picco sul mare di punta Rocca, protesa verso la Costa Azzurra, si apre su uno dei panorami più belli del mondo. L'esposizione, patrocinata dal Comune di Ventimiglia, è curata da Biba Giacchetti su progetto di Sudest57 e ospita 70 scatti di una delle voci più autorevoli e inconfondibili della fotografia contemporanea quattro volte vincitore del World Press Photo, che raccontano il cibo come fonte di vita, socializzazione, affetto familiare e rassicurazione, ma anche del rapporto tra umanità e terre impervie, spingendosi in luoghi torturati da guerre o calamità naturali, senza però dimenticare il rigoglio dei mercati e la bellezza della natura.

L'occhio di McCurry ci guida ancora una volta all'interno di un viaggio immersivo e ricco di suggestioni, che testimonia come il cibo resti un elemento centrale per il genere umano e l'espressione diretta di culture e territori.

La ricchezza del mondo enogastronomico e il legame e con l'identità del territorio sono al centro anche di tre eventi speciali della rassegna volti a valorizzare le eccellenze, le tradizioni e la marcata identità di questa parte del Mediterraneo.

Il weekend successivo all'inaugurazione della mostra arriva la prima edizione di Ventimiglia Wine Masterclass in programma venerdì 13 e sabato 14 maggio. Due appuntamenti dedicati alla degustazione di vini espressione dell'eccellenza nel mondo, entrambi guidati dalla talentuosa Presenter e Wine Educator Cristina Mercuri DipWSET, Master of Wine Candidate, tra le 10.000 persone al mondo in possesso del Dioloma WSET: leader mondiale nella formazione dedicata a vini, distillati e sake. Si inizia la sera del 13 maggio con una Masterclass dedicata agli ‘sparkling wines’ per degustare una speciale selezione delle bollicine più rinomate al mondo.

Dall'Italia alla Francia, passando per la Spagna e il Sudafrica, Cristina Mercuri DipWSET guiderà gli ospiti in una degustazione alla cieca per esaltare e scoprire una selezione di vini spumanti tra i più emblematici dei rispettivi territori. Il 14 maggio, invece, va in scena “Rossi anche d’estate”, Masterclass che vuole sfatare il mito che vede vini rossi protagonisti soprattutto in inverno. Grazie alle etichette protagoniste sarà possibile apprezzare una selezione di vini rossi delicati e raffinati, perfetti per accompagnare anche i menu della stagione estiva. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno nel cuore del centro storico cittadino (biglietti disponibili su www.eventribe.it).

Altrettanto interessante il doppio appuntamento con i Miscelati d'Autore che, venerdì 8 e sabato 9 luglio, nella piazzetta Marconi della Marina di Ventimiglia, vede mixologist d'eccezione impegnati nella creazione di tre cocktail ispirati alla Riviera ligure. In scena Vincenzo Pagliara di Laboratorio Folkloristico, vincitore del premio del Gambero Rosso come miglior Cocktail Bar della Campania, Dom Carella fondatore di Carico Milano, cocktail miglior Cocktail Bar d'Italia nel 2021 per Gambero Rosso e i bar-tender del noto brand Camparino di Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Entrambi gli appuntamenti saranno accompagnati da di set by Francesco Bacci di Lowtopic, dall' aperitivo a tarda serata.

Nel contesto della rassegna “Oltre il Cibo” si inserisce anche l'intervento pittorico realizzato dallo street Artist Eron, che con il suo noto tratto poetico e minimale trastormerà nel mese di giugno una anonima parete del centro storico di Ventimiglia in un 'opera d'arte pubblica e site specific, per sollecitare una riflessione sul tema quanto mai attuale, del contesto geopolitico, dei confini e della libertà.

Le interviste

Per informazioni e acquisto biglietti: www.oltreilcibo.it