Vallecrosia: l'ANCRI consegna la bandiera tricolore all'istituto 'Andrea Doria'

La sezione di Imperia-Sanremo dell'Associazione Nazionale Insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (ANCRI) nella mattinata odierna ha consegnato ad una rappresentanza di studenti dell'Istituto comprensivo 'Andrea Doria' di Vallecrosia la bandiera nazionale e quella europea, quale riconoscimento per la fattiva partecipazione alla Giornata del Tricolore tenutasi il 17 marzo scorso sul lungomare Marconi di Vallecrosia dove gli studenti dell'istituto hanno eseguito l'alzabandiera alla presenza di autorità provinciali e locali nonché di numerose associazioni d'arma.

La giornata particolarmente ventosa ha impedito lo svolgersi come da programma non impedendo che la breve cerimonia sia stata molto significativa. Agli studenti è stata anche consegnata copia della Costituzione e del 'Canto degli Italiani', il nostro inno nazionale.

Unitamente alle maestranze dell'Istituto ha presenziato l'assessore al Turismo, Patrizia Biancheri.