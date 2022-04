Sanremo: nonostante la pulizia post Pasquetta sul prato di San Romolo restano rifiuti e sporcizia (Foto)

Da una parte chi sporca, dall’altra chi non pulisce a dovere. È sempre una compartecipazione di colpe quando a terra rimangono rifiuti di ogni genere nelle zone più frequentate. Ne è un esempio il prato di San Romolo, tradizionale meta di Pasquetta per generazioni di sanremesi.

Dopo la consueta pacifica invasione del lunedì di Pasqua, il Comune è intervenuto per la pulizia dell’area ma, come testimoniano le foto che pubblichiamo, sembra che il lavoro non sia stato eseguito a regola d’arte. A terra rimangono ancora carte, sacchetti, rifiuti di plastica e griglie in metallo che andrebbero conferite come rifiuti speciali.

I residenti ora auspicano altre operazioni di pulizia per eliminare definitivamente i rifiuti rimasti.