Calcio giovanile: amichevoli a Imperia per gli Esordienti 2010, i Pulcini 2012 e i Primi Calci 2013 della Polisportiva Vallecrosia Academy

Le leve Esordienti 2010, Pulcini 2012 e Primi Calci 2013 della Polisportiva Vallecrosia Academy scendono in campo.

Nel pomeriggio di oggi i giovani biancorossi andranno ad Imperia dove saranno impegnati, presso l’impianto Francesco Salvo, in incontri amichevoli durante i quali verranno anche esaminati dagli osservatori della Sampdoria.

«Ringrazio sentitamente la società Imperia Calcio, che ci ha ospitato per questo importante appuntamento, il progetto Sampdoria, che ci dà l’opportunità di visionare i nostri atleti e di dargli un’importante opportunità di crescita, in particolare ringrazio Mariano Vacca e Luca Oddone, professionisti con i quali ho sempre il piacere di collaborare. Mi sento onorato di partecipare con la società che rappresento a progetti sempre più importanti e di qualità, come l’affiliazione al Torino FC Academy e la realizzazione del Milan Camp estate 2022. La conferma di una presenza attiva nel panorama calcistico ligure, avendo già in passato avuto la possibilità di collaborare con la Sampdoria visto che un atleta del nostro settore giovanile Francesco Scandi fa ora parte del loro vivaio Giovanissimi, mi riempie di orgoglio» - dice il direttore tecnico Francesco Lapa.