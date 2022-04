Bowling: Ardissone e Gabrielli protagonisti della ‘Single cup’ a Diano Castello

Non sono mancate le sorprese nell’ultimo atto della Single Cup, competizione che ha tenuto banco negli ultimi tre mesi sulle piste del Bowling di Diano, con la partecipazione, complessivamente, di una trentina di specialisti locali, arrivati da varie località delle province di Imperia e Savona.

Nella serata finale, disputata alla viglia delle festività pasquali, a spuntarla è stato Luca Ardissone, 10a testa di serie del tabellone, che nelle tre manche ha realizzato ben 621 punti (incluso il bonus personale). Alle sue spalle Luigi Bombardieri (tds° 5, 597), capace di una partita a 221 netti, e Fabio Curto (588). In campo femminile ha primeggiato Cristina Campigotto.

La graduatoria delle prime sei serate (durante le quali è stata sperimentata, con buoni risultati, la formula degli scontri diretti), valida ai fini dell’assegnazione dei premi di circuito, è stata dominata da Davide Gabrielli (78), al quale hanno tenuto testa Giovanni Strafforello (75) e Domenico Mazzilli (72), tutti però fuori dalle posizione da podio nella serata più importante.

La Single Cup ha registrato un elevato livello, con Gabrielli il più regolare, mentre Strafforello e Mario Mazzilli sono stati gli autori dei migliori score, rispettivamente con 243 e 226 (punteggi netti).

A tutti i protagonisti della serata conclusiva il direttore del Bowling, Giuseppe Leotta, ha consegnato premi, sia di classifica che di partecipazione, in tema pasquale. Messa in archivio la Single Cup, i prossimi appuntamenti sulle piste del Bowling di Diano sono fissati per il mese di maggio (lunedì 2 e lunedì 9) con due tornei di avvicinamento alla Challenge Cup del 30 maggio, ultima competizione prima della lunga pausa estiva.