Taggia: da giovedì prossimo, 'Arte in vetrina' in Via Queirolo ad Arma con i quadri di Lorenza Ravera

Dal 21 aprile al 8 maggio saranno esposti in via Queirolo a Arma di Taggia i quadri di Lorenza Ravera. L'esposizione è curata da Natalia Guglielmo, da un'idea di Marilena Varani.



"Le opere rappresentano la donna sempre di schiena per lasciare allo spettatore l'immaginazione della loro femminilità. I colori sono l'esaltazione della primavera e della rinascita in questo periodo così pesante di guerre e covid".