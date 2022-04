La Patente di guida nella provincia di Imperia

Secondo un recente studio del Ministero dei Trasporti, in Liguria sono stati effettuati 41.075 esami della patente B così suddivisi: 20.778 nella provincia di Genova, 8.121 nella provincia di Savona, 6.230 nella provincia di La Spezia, e 5.946 in quella di Imperia.

Andiamo a vendere nel dettaglio un po’ di dati della provincia di Imperia, di cui fa parte anche il comune di Sanremo.

Come già detto, nella provincia di Imperia sono state sostenute in totale 5.946 prove di esame della patente; di queste circa il 93% dei candidati ha scelto l’autoscuola, mentre il restante 7% ha fatto l’esame da privatista.

Il totale dei respinti a un esame della patente è stato del 22%, di cui il 16% all’esame di pratica e ben il 29% alla prova di teoria.

Proprio quest’ultimo dato evidenzia quanto sia importante arrivare preparati alla prova a quiz della teoria. Ricordiamo che da dicembre 2021 la scheda di esame è passata da 40 a 30 quesiti a cui rispondere “vero” o “falso” in 20 minuti di tempo. Per essere promossi – e dunque per poter accedere all’esame di guida - non si deve superare il limite e massimo di 3 errori.

Qual è, dunque, il trucco per arrivare preparati all’esame di teoria?

Il primo suggerimento è quello di seguire le lezioni di teoria presso una scuola guida. Lo studio del Ministero dei Trasporti ha infatti evidenziato che il numero di privatisti respinti all’esame di teoria raggiunge il 64% del totale, contro il 26% di chi frequenta un corso in autoscuola.

Il secondo suggerimento è quello di simulare il più possibile schede d’esame con i quiz della patente. È possibile esercitarsi sui 25 argomenti di cui si compone l’esame, ripassare la teoria, sapere tutte le affermazioni “vere” e tutte quelle “false”, nonché scoprire dei piccoli “trucchi” che possono aiutare a superare il tanto agognato esame di teoria della patente.