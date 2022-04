Sanremo: il “Marzio Bistrot” propone un omaggio raffinato alla gastronomia tradizionale in un ambiente moderno e informale.

Nella centralissima via Gaudio, a pochi passi dal mercato annonario e dal porto, troviamo un locale nuovo, aperto da poco tempo, un bistrot, che prende il nome dal suo titolare Marzio Garibaldi.

Fra i tanti locali della zona, Marzio Bistrot si presenta con un concetto nuovo di modernità: dalla scelta degli arredi e delle luci alla proposta di vini e cibi di grande qualità. Un locale dove è piacevole sostare e gustare buon calice di vino con piatti dal sapore unico.

(Riprese video e montaggio di MC- Massimo Cimiotti videomaker)

Marzio, è molto giovane, ma può già vantare un’interessante esperienza internazionale come bartender. Una passione per i vini ed i cocktail, che si percepisce immediatamente dall’entusiasmo con cui accoglie i clienti.

Nonostante le dimensioni del locale non siano grandi, la scelta dei vini è molto vasta: da quelli locali alle bollicine francesi, passando per le migliori etichette nazionali e cocktail preparati con grande competenza.

La qualità del “bere” si intreccia con la proposta gastronomica, curata dalla mamma, Ursula Bertola, che si basa su una ricerca continua di materie prime fresche e genuine, utilizzate per preparare piatti raffinati e gustosi. Il lavoro della cucina rispetta la stagionalità, pone una particolare attenzione ai prodotti del territorio ed alla tradizione. Il pesce viene preparato con tecnica precisa, ma semplice per esaltarne pienamente la freschezza e il sapore.

Le focacce e la sardenaira sono preparate giornalmente con grande cura; le torte salate e le verdure ripiene ricordano i sapori della cucina della nonna. Nel locale che dispone di un ampio spazio esterno è possibile concedersi una piacevole pausa per un aperitivo accompagnato dalle tante raffinatezze e prelibatezze della cucina o un pranzo gustoso e saporito con una discreta varietà di piatti, scelti all’interno di un menù che varia ogni giorno.

Come spiega il direttore dell’associazione di categoria degli artigiani, Luciano Vazzano si tratta “prodotti di grande eccellenza e produzioni rare. Questi sono i veri protagonisti di questo viaggio che porta i lettori a scoprire le bellezze del territorio e da dove viene quello che mangiamo e da chi è prodotto. Ma soprattutto scopriamo anche il grande contributo degli artigiani alla conservazione dell’ambiente, alla salvaguardia delle tradizioni e ed allo sviluppo di un nuovo turismo esperienziale. Un viaggio fra le botteghe artigiane del Ponente ligure, che rappresentano anche un presidio di socialità per tanti borghi e vallate dell’entroterra. Un percorso alla scoperta di realtà artigianali, che non sono semplici laboratori o negozi, ma veri punti di ritrovo e di cultura, dove il lavoro dell’uomo genera bellezza e prodotti unici. Artigiani consapevoli dell’importanza del rapporto con l’ambiente e il territorio, custodi di tradizioni millenarie, ma aperti all’innovazione e con tante storie da raccontare”.

Il Marzio Bistrot si trova a Sanremo in via Gaudio n. 4, telefono 334.1922442 e dispone di una pagina facebook, dove si possono scoprire i piatti del giorno