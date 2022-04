Imperia: grazie al Lions Club Imperia La Torre il restauro del quadro di Santa Lucia

Sarà restaurato a cura del Lions Club Imperia La Torre uno dei quadri più belli del Settecento portorino. Si tratta del dipinto raffigurante Santa Lucia, conservato nella vecchia Cattedrale, sul Parasio.



"Dopo la distruzione della chiesa, numerosi dipinti vennero distribuiti tra le varie parrocchie cittadine, e di alcuni si sono perse le tracce. Il quadro di Santa Lucia era invece finito nelle sacrestie del nuovo Duomo, ma le sue condizioni destano preoccupazione. - spiegano dai Lions - Anni di esposizione ai fumi delle candele, e poi anni di abbandono lo hanno ammalorato al punto da renderne problematica la conservazione. E non è l'unico dipinto a trovarsi in queste condizioni. Don Lucio, il parroco di Porto Maurizio, ha lanciato un appello per un restauro conservativo che consenta di arrestare il degrado di una decina di quadri. Per il momento ne sono stati “adottati” cinque, quasi tutti da privati cittadini preoccupati di salvaguardare queste testimonianze del periodo pittorico più fecondo di Porto Maurizio, un vero patrimonio artistico per tutta la città".



Il Club Lions Imperia La Torre ha raccolto l'appello. Nel corso di una serata conviviale, l'architetto Cristina Tealdi, curatrice del progetto, ha illustrato i problemi e le prospettive della quadreria parrocchiale, spiegando che il restauro consentirà anche di svelare il “mistero” dell'autore del dipinto, molto probabilmente uno dei più quotati artisti del Settecento. Perché la scelta è caduta su questo quadro? Santa Lucia, come è noto, è protettrice dei ciechi, mentre i Lions si fregiano del titolo di “Cavalieri della luce” per le loro molteplici attività a sostegno dei non vedenti.