Bordighera: lavori di scavo in via Napoli, strada chiusa dal 20 aprile al 4 maggio

Per consentire l’esecuzione di lavori di scavo, è stata emessa dal Sindaco di Bordighera, un’ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale che dispone in via Napoli, dal 20 aprile al 4 maggio (dalle 9 alle 18), la chiusura al transito veicolare e pedonale e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli.

Sarà consentito il solo transito pedonale esclusivamente ai residenti; l’ingresso al plesso scolastico posto su via Napoli sarà spostato su via Pelloux. Nelle ore notturne e nei giorni festivi la viabilità sarà riaperta in sicurezza a norma del Codice della Strada.​