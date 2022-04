Imperia: ripristinati gli asfalti tra il Rio Oliveto e Regione Panegai, il ringraziamento dei residenti

Una gradita sorpresa nell'uovo di Pasqua per abitanti e utenti della strada che dal ponte sul Rio Oliveto sale in Regione Panegai. Dopo numerose segnalazioni inerenti al grave stato della carrozzabile, utilizzata da residenti, proprietari di terreni e prezioso collegamento con la vallata del dianese è stato realizzato un importante intervento di ripristino del fondo stradale.

“A nome mio e di tutti i residenti e fruitori di Strada Regione Panegai è doveroso rivolgere un sentito ringraziamento ad Antonio Gagliano, Assessore con delega alle Strade - dichiara Stefano Sciandra, atleta e alpinista d'alta quota, che da anni svolge attività di Volontariato a favore degli Animali sulle alture soprastanti Costa d'Oneglia – che è stato di parola, onorando anche la tempistica che prevedeva una messa in sicurezza entro metà aprile. I tratti più disastrati sono stati sistemati con asfaltatura eliminando i rischi ormai quotidiani di incorrere in incidenti meccanici e fisici considerati soprattutto i mezzi a due ruote. L'auspicio è che il piano straordinario previsto dall'Amministrazione Comunale, riguardante gli asfalti cittadini con un occhio particolare alle Frazioni, possa restituire decoro e sicurezza alla Città e al tessuto suburbano. Per il momento fa piacere constatare la disponibilità e l'ascolto evidenziati dall'Assessore Gagliano nei confronti di una problematica non certo secondaria che interessa l'intera collettività”.