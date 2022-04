A Sanremo una popolazione di oltre 4 mila randagi: la Lega del Gatto in prima fila per la cura delle colonie e la lotta agli abbandoni (Foto e Video)

A Sanremo c’è un gatto randagio ogni 14 abitanti. Un dato sufficiente per capire la portata del lavoro di tutti i volontari che ogni giorno si danno da fare per aiutare i mici di strada con la doppia finalità di accudirli ed evitare situazioni di degrado.

Da anni la Lega del Gatto di Sanremo è in prima linea sul territorio al fianco dei mici senza una casa. Organizza le colonie, monitora i movimenti, si fa carico a proprie spese delle sterilizzazioni, sensibilizza i residenti sul rispetto per gli animali.

Dimentichiamo, per un momento, l’immagine del gatto ‘da divano’. I volontari della Lega del Gatto si muovono tra mici senza famiglia o barbaramente abbandonati. Hanno bisogno di tutto per sopravvivere e, senza cure adeguate, il rischio di un tragico epilogo è più che un’ipotesi.



Quattromila randagi e 340 colonie: i numeri dei mici di strada (o, per meglio dire, ‘liberi’) in quel di Sanremo sono a dir poco notevoli e dimostrano, se ancora ce ne fosse bisogno, l’importanza del volontariato.

Abbiamo trascorso una mattinata con i volontari della Lega del Gatto alla colonia di San Pietro, per vivere da vicino la loro quotidianità e verificare con mano il loro lavoro. Serve amore, dedizione, pazienza, tanta voglia di fare del bene sapendo che in cambio si riceveranno ‘solo’ le fusa o qualche sguardo di gratitudine. Che sia estate, inverno, Natale o Capodanno, i volontari non fanno mancare la loro presenza ai mici delle colonie. Nemmeno il lockdown del 2020 li ha fermati.



L’intervista al presidente della Lega del Gatto Sanremo, Giovanni Persico

Per sostenere la Lega del Gatto di Sanremo si può: diventare volontari; donare un’offerta; donare il 5x1000 al c.f. 90058500084; iscriversi come socio o tesserato.

Per informazioni: 0184 532523 (lun-merc 10/12); legadelgattosanremo@gmail.com; pagina Facebook Lega del Gatto Sanremo