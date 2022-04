Arma di Taggia: scorribande notturne e dichiarazioni del Sindaco, Ardoino "Le associazioni non dicono nulla?"

La lista civica 'Progetto Comune', che candida Marco Ardoino alla carica di Sindaco di Taggia, interviene in merito alle dichiarazioni del Sindaco Conio riguardanti le sue gravi minacce sulla chiusura anticipata dei locali pubblici alle 21, dovute alle accuse di complicità degli esercenti stessi, per contrastare atti di vandalismo e scorribande automobilistiche cittadine.

"Ci chiediamo come mai le varie associazioni di categoria - dice Ardoino - (Confesercenti e Confcommercio), non abbiano in qualsiasi modo contraddetto tali dichiarazioni che vanno a ledere gli interessi dei propri soci? Appoggiano tale amministrazione da 'sceriffo'? Forse temono uno scontro 'politico' al loro interno? O semplicemente hanno valutato la minaccia di Conio come una ennesima 'boutade' elettorale che non merita replica? Di certo responsabilizzare gli esercenti da parte di Conio significa scrollarsi dalle spalle i doveri di controllo sul territorio da parte dell'amministrazione".