Un incendio boschivo è partito nella prima serata di oggi nella zona di Diano San Pietro nell’entroterra del golfo dianese.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco e, almeno per ora, le fiamme non si stanno avvicinando alle abitazioni. Le fiamme sono molto estese e servirà tutta la notte ai soccorritori per spegnerle.

Purtroppo anche oggi si sono registrati diversi roghi nella nostra provincia, che vive da molto tempo senza precipitazioni e, tra l’latro, con molto vento.