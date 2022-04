Coronavirus: numeri in calo per i molti tamponi in meno ma oggi in Liguria cresce il tasso di positività (17%)

Come ogni lunedì anche in quello di Pasquetta sono inferiori al normale i tamponi e, conseguentemente, si riducono anche i nuovi casi di Covid.

Sono oggi 453 i nuovi casi riscontrati oggi in Liguria. In provincia di Imperia si rilevano 46 nuovi casi, 73 a Savona, 238 a Genova mentre a La Spezia sono 96. Sono stati eseguiti 2.651 tamponi con il tasso di positività che è in aumento al 17,08%, in aumento rispetto a ieri.

Nell'imperiese tornano ad aumentare i ricoverati (55 ovvero 4 in meno di ieri) e si registra un paziente in terapia intensiva. In totale, in Liguria, sono 310 (+2) i ricoverati in ospedale e di questi 10 (+1) sono in terapia intensiva.

Nella nostra regione in isolamento domiciliare si trovano in tutto 16.642 persone (-54). Si registrano anche 499 persone in più guarite.

Sotto il bollettino completo.