Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di Pasquetta in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 18 APRILE

SANREMO



16.00-20.00. ‘La terapia dei colori’: mostra dell’artista Milly Miola nei locali del Whisky a Go-Go, via Matteotti 230, tutti i giorni fino al 30 aprile

IMPERIA



11.00. Grande picnic sul prato, con musica e intrattenimento per i più piccoli, in occasione dell'apertura del rinnovato Parco Urbano a Imperia. A segnalare il punto di ingresso una mongolfiera gonfiabile



11.00-19.00. ‘Acque dense’: mostra personale di Kinira Monica Carbone (h 11/12.30-16.30/19). Civica Galleria d'Arte ‘Il Rondò’, piazza Dante 5, fino al 4 maggio

VENTIMIGLIA



8.15. Escursione ad anello Pigna - Passo Muratone – Pigna accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (evento gratuito offerto dal Parco Alpi Liguri). Ritrovo alla stazione di Ventimiglia, info 327 0824866 (più info)

8.30-19.30. Apertura straordinaria del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica

9.00-14.00. Apertura straordinaria dell’Area Archeologica di Nervia

10.30. ‘Pic-nic pasquale ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)

BORDIGHERA



11.00 & 15.00. Per ‘Open Villa’, ‘Tra Monet e la Costa Azzurra’: visite guidate e proiezione di filmati con possibilità di trattenersi a pranzo o merenda nelle aree appositamente attrezzate con tavoli e sedie nel parco e sui terrazzi. Villa Etelinda Bishoffsheim, via Romana 38, info e prenotazioni 388 0261925



15.00-20.00. Mostra d'arte dell'artista Linda McCluskey. Hotel Villa Miki, via Lagazzi 14 (fino al 30 aprile), ingresso libero, info 0184 550306



16.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, necessario green pass per visita all'atelier, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

OSPEDALETTI

9.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato, collezionismo e modernariato in corso Regina Margherita



9.00. Fioreggiando con Street Food: Stand artigianato, Florovivaisti , stand del gusto, accompagnati dal Top del Cibo e dal Beverage On The Road. Dalle 10 alle 15.30, Giochi Gonfiabili Gratuiti per tutti i bambini. A cura di FioriEventi. Piazza della Stazione (più info)

RIVA LIGURE

11.00-24.00. ‘Pasqua Street Food Festival a Riva Ligure’: musica con Master Dbj (sabato) Franco Branco Dj (domenica) e tanto altro. Piazzale Ughetto

DIANO MARINA



9.00-10.00. Pasquetta in Bancarella 2022’: Bancarelle di prodotti tipici, artigianato artistico, oggettistica in Viale Kennedy

CERVO

10.00-13.00. Apertura straordinaria del Polo Museale di Cervo al Castello dei Clavesana

ENTROTERRA



PIEVE DI TECO

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’. Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 80 85811 (più info)

FRANCIA

ANTIBES

10.30-19.30. Fiera di Antibes: Fiera di antiquariato, mercatino e arte moderna (ingresso 10 euro, ridotto 5 euro). Esplanade Pré des Pêcheurs, fino al 2 maggio (più info)



CAGNES-SUR-MER

12.00-20.00. ‘Nice Tattoo Festival 2022’: ultimo giorno del Festival del tatuaggio. Hippodrome de la Côte d’Azur (più info)

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)



