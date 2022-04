Notte di fuoco in provincia di Imperia: fiamme tra Poggi e Dolcedo, chiesto intervento di elicottero e canadair (Foto e video)

INCENDIO DI IMPERIA - Da ieri sera le fiamme stanno interessando una importante superficie compresa tra Torrazza e Poggi di Imperia, il comune di Dolcedo e la tristemente nota zona delle 'Cinque Burche' già teatro di altri roghi. Per tutta la notte 10 vigili del fuoco di Imperia, ai quali si sono aggiunti anche cinque pompieri chiamati in aiuto da Savona e 14 volontari AIB di 3 squadre della protezione civile, hanno lavorato per arginare l'espandersi delle fiamme che in più di una occasione hanno lambito anche case isolate, bombole del GPL, hanno invaso la strada, oltre ad interessare l'importante macchia boschiva.



AGGIORNAMENTO (ore 09.15) - L'incendio è in fase di spegnimento. Con le prime luci dell'alba è stato richiesto l'intervento dei mezzi aerei, sia dell'elicottero che del canadair intervenuti intorno alle 8. Al momento si procedere alla bonifica. Per fortuna non si registrano persone intossicate o ferite.