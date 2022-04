Covid in provincia di Imperia: 142 nuovi casi, torna a salire il tasso di positività in Liguria

Sono 1.220 i nuovi casi positivi riscontrati oggi in Liguria. In provincia di Imperia si rilevano 142 nuovi casi, 190 a Savona, 664 a Genova mentre a La Spezia sono 224. Sono stati eseguiti 7.522 tamponi con il tasso di positività che è in aumento al 16,2%.



Nell'imperiese calano i ricoverati (51 ovvero 1 in meno di ieri) e si registra anche un paziente in meno in terapia intensiva dove ora c'è una sola persona. In totale, in Liguria, sono 308 (+8) i ricoverati in ospedale e di questi 9 (-3) sono in terapia intensiva.



Nella nostra regione in isolamento domiciliare si trovano in tutto 16.696 persone (-247). Si registrano anche 1.327 persone in più guarite. Oggi in tutta la Liguria, si registra la morte di un paziente ricoverato per Covid. Si tratta di una donna di 91 anni che era degente presso il Policlinico San Martino di Genova.



Sotto il bollettino completo.