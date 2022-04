Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di Pasqua e Pasquetta in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 17 APRILE

SANREMO

9.00-19.00. Mercato Antiquario con una selezionata raccolta di mobili d’epoca, porcellane e cristalli, quadri d’autore, tappeti prestigiosi, bronzi, vasi e sculture. Piazza Colombo e nel porticato del Palafiori

9.00. Pasqua in fiore 2022: per la giornata di Pasqua, infiorata ed installazioni floreali saranno visitabili dal pubblico in piazza Borea D'Olmo (locandina)

16.00-20.00. ‘La terapia dei colori’: mostra dell’artista Milly Miola nei locali del Whisky a Go-Go, via Matteotti 230, tutti i giorni fino al 30 aprile



IMPERIA



7.45. Escursione ad anello Piaggia - Colletta della Salse - Piaggia accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli (evento gratuito offerto dal Parco Alpi Liguri). Ritrovo alla stazione di Imperia, info 347 6006939 (più info)



8.00-20.00. ‘Festa in Borgo - vi aspettiamo al Prino!’: fiera con abbigliamento, vintage, prodotti tipici + Santa Messa ‘sul molo azzurro’ (h 11) + Spettacolo di canzoni dialettali con ‘Chelli du gumbu de Chichèn’ a cura di Natalino Trincheri (h 15) + dalle 15.00 nel parcheggio Santa Lucia l’Harley Davidson Italian Club Liguria propone attività ricreative per i bimbi + Spettacolo musicale con ‘I Blackjack’ presso la spiaggia alla base del molo azzurro (h 16.30)



11.00-19.00. ‘Acque dense’: mostra personale di Kinira Monica Carbone (h 11/12.30-16.30/19). Civica Galleria d'Arte ‘Il Rondò’, piazza Dante 5, fino al 4 maggio



VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura straordinaria del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica

9.00-14.00. Apertura straordinaria dell’Area Archeologica di Nervia

10.30. ‘Pic-nic pasquale ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)

BORDIGHERA



10.00-20.00. ‘Sorpresa! Pasqua a Bordighera’ (ultimo giorno): Laboratori e giochi per bambini + Stands d'artigianato + Mercatino enogastronomico e golosità delle feste + Musica e spettacoli + dimostrazioni e laboratori con i Maestri cioccolatieri. Corso Italia



11.00 & 15.00. Per ‘Open Villa’, ‘Tra Monet e la Costa Azzurra’: visite guidate e proiezione di filmati con possibilità di trattenersi a pranzo o merenda nelle aree appositamente attrezzate con tavoli e sedie nel parco e sui terrazzi. Villa Etelinda Bishoffsheim, via Romana 38, anche domani, info e prenotazioni 388 0261925



15.00-20.00. Mostra d'arte dell'artista Linda McCluskey. Hotel Villa Miki, via Lagazzi 14 (fino al 30 aprile), ingresso libero, info 0184 550306



16.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, necessario green pass per visita all'atelier, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

17.00-19.00. Mostra ‘il Gabbiano’: mensile di informazione, politica & cultura. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, tutti i giorni fino al 18 aprile, ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid



OSPEDALETTI

9.00. Fioreggiando con Street Food: Stand artigianato, Florovivaisti , stand del gusto, accompagnati dal Top del Cibo e dal Beverage On The Road. Dalle 10 alle 15.30, Giochi Gonfiabili Gratuiti per tutti i bambini. A cura di FioriEventi. Piazza della Stazione, fino al 18 aprile (più info)

RIVA LIGURE

11.00-24.00. ‘Pasqua Street Food Festival a Riva Ligure’: musica con Master Dbj (sabato) Franco Branco Dj (domenica) e tanto altro. Piazzale Ughetto, fino al 18 aprile

SANTO STEFANO AL MARE

18.30. Apertura al pubblico del Museo del Relitto Romano con immersione virtuale gratuita. MuRR Museo del Relitto Romano, Lungomare Cristoforo Colombo, entrata gratuita e contingentate per le norme anti-Covid, obbligatorio il GreenPass è l’uso della mascherina

DIANO MARINA

10.00-12.00. ‘Pasqua in... Famia 2022’: la Famia Dianese organizza la tradizionale Festa di Pasqua con distribuzione di ovette di Pasqua a tutti i bambini, animazione e, alle ore 12,00, estrazione di n. 3 uova di Pasqua giganti. Piazza Martiri della Libertà



21.15. ‘Diano canta e balla’: serata di musica e animazione a cura di Gianni Rossi con coinvolgimento di turisti e residenti nel cantare le più belle canzoni italiane e straniere, con l'ausilio di un apposito palco e maxischermo Ledwall. Piazza Martiri della Libertà, partecipazione libera

CERVO

10.00-16.30. Apertura straordinaria del Polo Museale di Cervo al Castello dei Clavesana (h 10/13-14.30/16.30)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

CERIANA

11.00. Pasqua di Resurrezione: Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale. Partecipa la Schola Cantorum Parrocchiale ‘Giovanni Ferrari’

PIEVE DI TECO

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’. Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 80 85811 (più info)

FRANCIA

ANTIBES

10.30-19.30. Fiera di Antibes: Fiera di antiquariato, mercatino e arte moderna (ingresso 10 euro, ridotto 5 euro). Esplanade Pré des Pêcheurs, fino al 2 maggio (più info)



CAGNES-SUR-MER

12.00-22.00. ‘Nice Tattoo Festival 2022’: Festival del tatuaggio. Hippodrome de la Côte d’Azur, fino al 18 aprile (più info)



MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

11.00. Spettacolo di beneficienza a sostegno delle scuole di circo in Ucraina, sotto l'Alto Patrocinio di S.A.S. la Principessa Stéphanie, in occasione della 12° giornata mondiale del circo. Théâtre Princesse Grace (più info)

12.00 & 14.30. Ultimo giorno del Rolex Monte-Carlo Masters - ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2022 (finale del doppio ore 12, finale del singolare ore 14.30). Monte-Carlo Country Club (sito web)

NICE



15.00. 5 tanghi + Por Vos Muero + Gnawa: viaggio nel mondo della musica con il Ballet Nice Méditerranée. Opera Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6, fino al 21 aprile (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

ORGANIZZI UN EVENTO? SEI UNA PRO LOCO, UN COMUNE, UNA ASSOCIAZIONE? SCOPRI COME ADERIRE AL 'VENTENNALE DI SANREMONEWS.IT' ED AVERE UNA VISIBILITÀ UNICA OLTRE A MOLTI ALTRI VANTAGGI!

WORK IN PROGRESS...





LUNEDI’ 18 APRILE

SANREMO



16.00-20.00. ‘La terapia dei colori’: mostra dell’artista Milly Miola nei locali del Whisky a Go-Go, via Matteotti 230, tutti i giorni fino al 30 aprile

IMPERIA



11.00. Grande picnic sul prato, con musica e intrattenimento per i più piccoli, in occasione dell'apertura del rinnovato Parco Urbano a Imperia. A segnalare il punto di ingresso una mongolfiera gonfiabile



11.00-19.00. ‘Acque dense’: mostra personale di Kinira Monica Carbone (h 11/12.30-16.30/19). Civica Galleria d'Arte ‘Il Rondò’, piazza Dante 5, fino al 4 maggio

VENTIMIGLIA



8.15. Escursione ad anello Pigna - Passo Muratone – Pigna accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (evento gratuito offerto dal Parco Alpi Liguri). Ritrovo alla stazione di Ventimiglia, info 327 0824866 (più info)

8.30-19.30. Apertura straordinaria del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica

9.00-14.00. Apertura straordinaria dell’Area Archeologica di Nervia

10.30. ‘Pic-nic pasquale ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)

BORDIGHERA



11.00 & 15.00. Per ‘Open Villa’, ‘Tra Monet e la Costa Azzurra’: visite guidate e proiezione di filmati con possibilità di trattenersi a pranzo o merenda nelle aree appositamente attrezzate con tavoli e sedie nel parco e sui terrazzi. Villa Etelinda Bishoffsheim, via Romana 38, info e prenotazioni 388 0261925



15.00-20.00. Mostra d'arte dell'artista Linda McCluskey. Hotel Villa Miki, via Lagazzi 14 (fino al 30 aprile), ingresso libero, info 0184 550306



16.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, necessario green pass per visita all'atelier, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

OSPEDALETTI

9.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato, collezionismo e modernariato in corso Regina Margherita



9.00. Fioreggiando con Street Food: Stand artigianato, Florovivaisti , stand del gusto, accompagnati dal Top del Cibo e dal Beverage On The Road. Dalle 10 alle 15.30, Giochi Gonfiabili Gratuiti per tutti i bambini. A cura di FioriEventi. Piazza della Stazione (più info)

RIVA LIGURE

11.00-24.00. ‘Pasqua Street Food Festival a Riva Ligure’: musica con Master Dbj (sabato) Franco Branco Dj (domenica) e tanto altro. Piazzale Ughetto

DIANO MARINA



9.00-10.00. Pasquetta in Bancarella 2022’: Bancarelle di prodotti tipici, artigianato artistico, oggettistica in Viale Kennedy

CERVO

10.00-13.00. Apertura straordinaria del Polo Museale di Cervo al Castello dei Clavesana

ENTROTERRA



PIEVE DI TECO

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’. Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 80 85811 (più info)

FRANCIA

ANTIBES

10.30-19.30. Fiera di Antibes: Fiera di antiquariato, mercatino e arte moderna (ingresso 10 euro, ridotto 5 euro). Esplanade Pré des Pêcheurs, fino al 2 maggio (più info)



CAGNES-SUR-MER

12.00-20.00. ‘Nice Tattoo Festival 2022’: ultimo giorno del Festival del tatuaggio. Hippodrome de la Côte d’Azur (più info)

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)



Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate





ORGANIZZI UN EVENTO? SEI UNA PRO LOCO, UN COMUNE, UNA ASSOCIAZIONE? SCOPRI COME ADERIRE AL 'VENTENNALE DI SANREMONEWS.IT' ED AVERE UNA VISIBILITÀ UNICA OLTRE A MOLTI ALTRI VANTAGGI!