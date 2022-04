Pallavolo: Campionato da record per l'imperiese Giulia Leone con il Palau, ora i playoff per la serie A

La pallavolista Imperiese Giulia Leone,19 anni cresciuta nel NSC San Camillo Volley Imperia, ha vinto il Campionato Nazionale di volley B1 con il Capo d'Orso Palau e si accinge agli spareggi per accedere alla serie A. Con il risultato di sabato a Biella la squadra isolana ha conquistato ben 19 vittorie su 20 partite, lasciando la seconda in classifica, il Legnano, a sette punti e quindi non più in grado di raggiungere il Palau a due giornate dal termine del Campionato.

A maggio si svolgeranno i playoff con una partita contro la prima classificata del girone B presumibilmente il Lecco e in caso di sconfitta, altra possibilità contro la seconda che sarà comunicata a breve dalla Federazione Pallavolo. Grande soddisfazione per l'atleta imperiese che a 19 anni spera di approdare in A2: "Con le mie compagne di squadra, tutte bravissime, abbiamo fatto un campionato eccezionale con 19 vittorie su 20 partite, perdendo una sola partita nei giorni scorsi più che altro per un calo di concentrazione in quanto eravamo ormai certi del raggiungimento dei playoff per la A2. Ora ultimo grande impegno e poi ritorno a Imperia per le vacanze!"