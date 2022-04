Ginnastica artistica: le ragazze della Vittoria di Bordighera volano alla fase nazionale di Cesenatico

Ottimi piazzamenti per la società Vittoria di Bordighera alla prima prova interregionale di ginnastica artistica, programma Specialità che si è svolta ieri a Gattinara (VC). Alla competizione hanno preso parte diverse società provenienti dalla Liguria e dal Piemonte.



"Nella categoria Senior classifica generale conquista il primo posto Scarcella Vittoria seguita dalla compagna di squadra Velizzone Sara che ottiene un ottimo terzo posto. - raccontano dalla società bordigotta - Nella categoria Junior B classifica generale Moscio Caterina sale sul secondo gradino del podio seguita dalla compagna Pellegrino Elena che arriva al terzo posto. Nella categoria Junior A classifica generale il podio è tutto per la società Vittoria: prima classificata Depousier Alexandra, seconda Barberis Gaja e terza Capodanno Alice".



"Di questa categoria è stata stilata anche la classifica suddivisa per attrezzo dove le altre compagne di squadra hanno ottenuto ottimi risultati: Scerra Aurora arriva seconda al corpo libero, seconda a volteggio e terza a parallele; Calipa Maya terza a trave e terza al minitrampolino; Francesconi Giulia prima a volteggio, seconda a trave e quarta al minitrampolino; Ristagno Valentina terza al volteggio e quarta parimerito al minitrampolino e infine Latella Lisa quarta al volteggio e quarta parimerito al minitrampolino".



"Tutte le ragazze si sono qualificate alla fase nazionale che si terrà a Cesenatico dal 26 al 30 maggio. Le allenatrici fanno i complimenti a tutte le atlete per i risultati ottenuti" - concludono.