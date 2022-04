Dal Lions Club Sanremo Host, una Pasqua piena di sorprese con tre service a scopo benefico

Dal Lions Club Sanremo Host, una Pasqua piena di sorprese, tre service a scopo benefico, con consegna di uova di Pasqua all'Istituto 'Padre Giovanni Semeria'.

Continua senza sosta l'impegno del Lions Club Sanremo Host, anche in questo particolare periodo di Pasqua, con donazioni alla Fondazione del Lions International, che ha raggiunto una somma di oltre 1.000.000 di euro per gli aiuti umanitari ai profughi dell' Ucraina, accolti dai Lions della Polonia e della Romania e aiuti inviati in Ucraina al Presidente Lions di Kiev. Il Multidistretto Lions Italia ha infatti stipulato accordi di collaborazione finalizzati all’accoglienza dei profughi con il Ministero degli Interni, l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia – ANCI ed il Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre la Fondazione Lions ha preannunciato la disponibilità a fornire contributi di emergenza per l’acquisto, fra l’altro, di alimenti per l’infanzia e abbigliamento.

Si possono effettuare versamenti sul sito internet del Multidistretto Lions all’indirizzowww.lions.it (http://www.lions.it/).

Altre donazioni da parte del Lions Club Sanremo Host, sono state fatte alla ENEA (European Neuroblastoma Association – Onlus), il neuroblastoma infantile è un tumore che ha origine dai neuroblasti, cellule presenti nel sistema nervoso simpatico. Ogni anno in Italia colpisce circa 130-140 bambini e ragazzi. Il Consiglio Direttivo guidato dal Presidente Giancarlo Buschiazzo, ha provveduto a fare una donazione anche all'Associazione per la ricerca contro la'Fibrosi Cistica'. La fibrosi cistica, è una malattia genetica con un'incidenza di 1 ogni 2500-3000 nati è una malattia rara ma anche la più frequente malattia genetica letale della popolazione caucasica. Un bambino affetto può nascere dall'unione di due genitori portatori sani che, in Italia, hanno una frequenza di 1 ogni 25-30 abitanti.

A conclusione dei service per la Pasqua, i soci del Lions Club Sanremo Host, hanno consegnato molte uova di Pasqua, alla direttrice Giada Chiuri, responsabile dell'Istituto 'Padre G. Semeria': "Ringrazio il Presidente e tutti i soci Lions del Sanremo Host – ha dichiarato la responsabile dell'Istituto 'Padre Semeria' –non solo per l'affetto che i Lions e tutte le associazioni hanno nei nostri confronti. Per noi ricevere in dono queste grandi uova di Pasqua, è un segno della provvidenza, che esiste ed è concreta, e permetterà quando le daremo ai ragazzi di avere un momento di felicità. Grazie di cuore ai Lions e a tutte le Associazioni che ci sono vicine.

Da parte dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia dell'Istituto 'Padre Semeria', dai ragazzi e dalla Superiora suor Mala Arulraj (suore Missionarie di Maria da Chennay), Vi giunga il nostro Grazie e il nostro Augurio di Buona Pasqua”.

