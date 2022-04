Ventimiglia: il messaggio di auguri del Consigliere Comunale Marcello Bevilacqua

“Cari Ventimigliesi,

in questo momento così difficile, in cui tutti siamo ancora chiamati a contribuire per sconfiggere il coronavirus, desidero rivolgere a tutti voi un messaggio di vicinanza e speranza.

Permettetemi innanzitutto di rivolgere un pensiero e ringraziare tutti coloro che in prima linea stanno affrontando questa emergenza: i medici, gli infermieri, i volontari, la protezione civile, le forze dell' ordine e tutte le donne e gli uomini che sul territorio, con il loro impegno ci stanno aiutando a superare questo terribile virus. Grazie di cuore per la vostra passione e il vostro impegno.

Un pensiero non può che andare al Popolo Ucraino, colpito in maniera vile e codarda dagli attacchi della Russia, un popolo a cui va tutta la nostra stima e che i Ventimigliesi non hanno contribuito con donazioni alimentari e non per farli sentire meno soli.

Un ringraziamento mio voglio rivolgere ai funzionari e dipendenti del Comune che ci supportano (e sopportano) nei progetti di crescita della Città permettendo molto speso di trasformare i nostri sogni in realtà. Vorrei ringraziare i dipendenti delle Aziende che collaborano con il comune, a partire dagli operatori ecologici che quotidianamente ci aiutano a combattere il degrado e la maleducazione.

Desidero in ultimo ringraziare ognuno di voi cittadini per la vostra collaborazione, il senso civico ed il rispetto delle regole che ci permetteranno, al più presto, di poter godere di tutto ciò che abbiamo realizzato e stiamo per terminare di realizzare, come la ciclabile a sbalzo, le pedonali, i vari parcheggi centrali e periferici, i nuovi marciapiedi ecc.

Un abbraccio

Marcello Bevilacqua

Consigliere Comunale Ventimiglia”.