Realizzazione Aurelia Bis Sanremo-Ventimiglia, Volpi (Alternativa): "Per ora solo parole: il Ministro Giovannini faccia chiarezza su tempi e costi”

“Dopo mesi di chiacchiere inutili e annunci tanto roboanti quanto inconcludenti dei politici locali è giunto il momento di chiedere chiarezza al Ministro delle Infrastrutture Giovannini. Ho depositato una interrogazione per fare il punto sulla situazione dell’Aurelia Bis sanremese”. Ad intervenire sull’argomento è la deputata Leda Volpi (Alternativa) che spiega: “In che modo saranno spesi gli 8 milioni stanziati nella legge 9 novembre 2021, n. 156? Si è detto che fosse il primo tassello per la progettazione ma il testo del provvedimento parla solo di ‘adeguamento e messa in sicurezza’ della statale Aurelia; quindi nulla a che vedere con il tratto di Aurelia Bis che attende di essere progettato e realizzato per decongestionare il tratto costiero! Occorre aprire uno svincolo in Zona Foce e a Pian di Poma, per permettere a chi proviene da Ospedaletti di attraversare Sanremo fino a Taggia senza guadare una palude di traffico in centro a Sanremo.

Il Ministro ha provveduto a nominare un Commissario Straordinario? Ultimamente si è parlato di affidare l’incarico al Commissario Matteo Castiglioni, ma è stato formalmente firmato il provvedimento di nomina? Solo Il ministro Giovannini può fare luce su tali questioni, altrimenti si rischia di attendere invano ancora troppi anni prima che qualcosa si muova.

Inoltre, come è noto, l’Aurelia bis Sanremese non è neppure completa nel tratto urbano. Manca infatti ancora lo svincolo in uscita di San Martino in direzione levante, che deve realizzare Autostrada dei Fiori da anni e nonostante mille riunioni e incontri, sempre sbandierati sui giornali, ancora non è stato realizzato.

Cosa ha intenzione di fare il Ministro per sbloccare la realizzazione dello svincolo di San Martino? Quanti anni passeranno ancora prima che Autofiori realizzi l’opera? I cittadini della Riviera - conclude Volpi - chiedono fatti e non parole!”.