Gare di sgommate ad Arma di Taggia: Cascino e Oggero replicano a Conio "Colpire le attività? Scelta irresponsabile, è lontano dalle piccole attività"

"Voler emanare una ordinanza di chiusura delle attività notturne imputando la colpa di queste gesta a chi svolge il proprio mestiere dopo due anni di pandemia e con la crisi in corso data dalla guerra in Ucraina, è da irresponsabili".



Sono le parole di Gabriele Cascino, candidato sindaco a Taggia con la lista "Progettiamo Il Futuro” e del segretario locale del Partito Democratico, Lorenzo Oggero che così hanno risposto alle dichiarazioni del sindaco Mario Conio (LINK) in merito alle gare di derapate notturne nel centro di Arma di Taggia (LINK). Un problema sollevato da alcuni cittadini che abitano sull'incrocio tra via Queirolo e via Boselli.



"Apprendiamo con stupore le gravi dichiarazioni fatte dal Sindaco Mario Conio. - proseguono Cascino e Oggero - Non sono le piccole attività commerciali a rispondere e a dover garantire l'ordine pubblico al di fuori dei locali. Una ordinanza di questo genere significherebbe voler affossare definitivamente la movida della città ed il lavoro di queste persone".



"Risulta quindi chiara la distanza del Sindaco e dell'Amministrazione nei confronti delle piccole attività presenti sul territorio. Queste affermazioni, assieme alla programmata progettazione di un nuovo grande punto vendita nei pressi dell'uscita dell'autostrada, ne sono una chiara dimostrazione" - rimarcano i due dem.



"Ora più che mai c'è bisogno di pensare alle piccole attività che da anni stanno pian piano scomparendo: la linea dettata dall'Amministrazione Conio non sembra andare in questa direzione" - concludono il candidato sindaco Gabriele Cascino e il segretario del PD di Taggia, Lorenzo Oggero.