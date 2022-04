Deposito RT di Sanremo trasformato in supermercato: i sindacati favorevoli "Atto di soccorso verso l'azienda e i suoi dipendenti"

Le Segreterie di CGIL, CISL, UIL, FAISA-CISAL e UGL del comparto autoferrotranvieri della provincia di Imperia, appoggiano il cambio di destinazione d'uso per il deposito RT di corso Cavallotti a Sanremo. Sulla pratica approvata dalla giunta dell'amministrazione del sindaco Alberto Biancheri, sono nate molte polemiche.



C'è grande preoccupazione nel quartiere fatto di tante piccole attività, perchè questo passaggio amministrativo permetterà la nascita di un grosso punto vendita, un supermercato o un centro commerciale. Il rischio è che l'apertura di una struttura di questo tipo porti alla chiusura di tanti negozi ed esercizi commerciali che animano San Martino.

Diversa la chiave di lettura offerta dalla controparte sindacale che tutela i lavoratori della Riviera Trasporti, nel faticoso percorso di accompagnamento della azienda di trasporto pubblico locale, nella fase concordataria. "Rileviamo che si sta innescando una polemica animata per quanto riguarda la richiesta di cambio di destinazione d’uso per la massima valorizzazione del deposito di Corso Cavallotti in Sanremo. Siamo consapevoli che la scelta possa recare eventuali ripercussioni sul quartiere di San Martino ma siamo speranzosi che l’amministrazione comunale saprà trovare le dovute tutele e soluzioni agli operatori commerciali e alla cittadinanza" - sottolineano i sindacati.

Per le sigle dell'autotrasporto la richiesta di variazione è da considerarsi un atto di soccorso. "Va ad incidere su una platea più ampia del singolo quartiere, perché influenzerà le sorti di Riviera Trasporti e quindi dell'intera collettività e dei dipendenti dell'azienda, in maniera diretta. - rimarcano - Non è da dimenticare che il Comune di Sanremo, anche se in parte minoritaria e la Provincia di Imperia, hanno l’obbligo almeno morale di far si che l’Azienda abbia le risorse necessarie per il suo sostentamento e se non finanziario in modo diretto, almeno tramite la massima valorizzazione patrimoniale".

La pratica sarà al centro di un consiglio comunale monotematico in programma il prossimo 28 aprile e dai sindacati assicurano una partecipazione numerosa da parte dei dipendenti. "I lavoratori di Riviera Trasporti coscienziosamente hanno continuato a garantire il servizio anche nel pieno della tempesta, oggi si aspettano di vedere la conclusione dell’iter di questa pratica che vada ad incasellarsi negli altri tasselli previsti nel concordato" - concludono da CGIL, CISL, UIL, FAISA-CISAL e UGL.