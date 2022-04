Ad Arma di Taggia: mercatini e musica per Pasqua e pasquetta, lunedì djset con Paolino e Sonik di Radio 105

Dopo la pausa invernale, domani, domenica 17 in coincidenza con la Pasqua, ripartirà lo storico mercatino di piccolo antiquariato , collezionismo e curiosità. IL primo appuntamento si terrà nel Viale Delle Palme ad Arma dalle 8.00 alle 18.00. Il secondo il 15 maggio ma a Taggia sotto il mercato coperto. "Dagli albori la manifestazione si svolge sempre ogni terza domenica del mese. La novità di quest'anno sarà l'alternanza fra Arma e Taggia e proseguirà fino a dicembre. I visitatori potranno curiosare fra i banchi dove potranno trovare dischi, francobolli, manifesti pubblicitari, pizzi della nonna, vetri e porcellane, quadri, mobili, vecchi attrezzi e tanto altro. Una passeggiata ad un passo dal mare in uno splendido Viale che riprende a vivere" - ha sottolineato Chiara Cerri .

Il secondo appuntamento invece è una novità per la cittadina della riviera di ponente. Infatti, lunedì sarà una pasquetta all'insegna della musica in spiaggia con il coinvolgimento di Radio 105 che porterà in piazza Tiziano Chierotti, Paolino con un deejayset con Sonik. Musica dalle 10 del mattino e a proseguire fino al tramonto per vivere una Pasquetta in divertimento e compagnia, nel cuore del lungomare armese nella zona dei locali.