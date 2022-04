Hai paura di furti o rapine sia a casa che in negozio? Nessun problema, ci pensa Verisure con un allarme ad alta sicurezza!

Il problema dei furti in questi ultimi tempi è forse riconducibile alla crisi che da qualche anno sta colpendo il nostro Paese. Infatti, sono aumentate drasticamente le effrazioni sia in ambito abitativo che in negozi e altri luoghi di lavoro. Il tema della sicurezza sta inevitabilmente diventando una priorità e grazie alla tecnologia, il numero dei furti è sicuramente destinato a calare grazie all'introduzione di sistemi di sicurezza domestica sempre più affidabili che abilitano funzionalità che fino a poco tempo fa sembravano pura fantascienza. Pensiamo, ad esempio, al fatto che possiamo sorvegliare la casa da lontano, grazie a telecamere di videosorveglianza collegate direttamente al tuo smartphone, oppure a sensori sempre più sofisticati che collaborano con tutti gli altri sistemi della casa grazie alla domotica.

Verisure, tecnologia e sicurezza al tuo servizio

Uno dei sistemi più all'avanguardia è sicuramente quello offerto da Verisure, un'azienda svedese leader nella distribuzione di allarmi monitorati per residenze e attività commerciali. Stiamo parlando dell'antifurto verisure ad alta sicurezza, 100% wireless, monitorato da centrale operativa con intervento immediato, dotato anche di tecnologia anti-inibizione del segnale della comunicazione.

Un sistema di sicurezza innovativo a prova di effrazione

Verisure con questo antifurto offre ai suoi clienti una soluzione efficace contro i furti e le rapine sia nei negozi che a casa, mettendo a disposizione professionalità ed esperienza nello sviluppo di sistemi atti a garantire la protezione dei propri beni. Una squadra di tecnici specializzata effettuerà un sopralluogo per verificare le zone più a rischio intrusione e si occuperà personalmente di installare l'impianto d'allarme. L'intervento offre un'installazione a norma UE, garanzia a vita sull'impianto e servizio di assistenza al cliente e manutenzione ordinaria e straordinaria. Il sistema di sicurezza comprende un kit d'allarme antintrusione, dotato di tecnologia wireless, sensori per porte e finestre, rilevazione video e audio, sensori di movimento, fumogeno ZeroVision con risposta in 45”, tecnologia anti-inibizione del segnale della comunicazione e connessione alla Centrale operativa Verisure Italia che attiva, in caso di effrazione, un intervento immediato delle forze dell'ordine. Con questo antifurto di ultima generazione ad alta sicurezza sarai al riparo in modo concreto da ogni genere di furto o rapina, sottrazione di merci o attrezzature, beni personali e molto altro ancora.

Con Verisure la tua sicurezza sarà garantita H24!