Scontro tra una mini car e uno scooter a Capo Nero, due uomini feriti gravemente

Scontro in serata tra una mini car ed uno scooter all'altezza di Capo Nero a Sanremo. Il bilancio è di due feriti gravi, portati in codice rosso al Pronto Soccorso del Borea. Si tratta di due uomini che viaggiavano a bordo del ciclomotore. Ferite lievi invece per la conducente dell'altro mezzo.



Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e due ambulanze, una di Ospedaletti Emergenza e l'altra di Sanremo Soccorso. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine.