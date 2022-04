Rocchetta Nervina: ritrovati nella notte escursionisti persi su monte Abellio

Nella notte un gruppo di escursionisti è stato recuperato alle pendici del monte Abellio, sopra l'abitato di Rocchetta Nervina. Si tratta di un uomo con tre bambini che nel pomeriggio si erano avventurati per una gita sull'Alta Via dei Monti Liguri.



Il gruppo ha perso l'orientamento nella boscaglia e alla fine è stato costretto a chiedere aiuto dando l'allarme al 112, intorno alle 20. Sul posto sono intervenute le squadre del soccorso alpino e dei vigili del fuoco.



Soccorritori ed escursionisti sono sempre rimasti in contatto telefonico. Il ritrovamento è stato agevolato anche dalla condivisione della posizione di geolocalizzazione. Intorno a mezzanotte il gruppo è stato ritrovato. Stavano tutti bene ma erano esausti per l'accaduto.