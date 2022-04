Gare di sgommate ad Arma di Taggia: Conio annuncia "Possibile ordinanza per colpire i locali complici"

"Mi riservo nelle prossime ore di emanare un’ordinanza per limitare gli orari e le aperture dei locali che si rendono complici di questi atti non più sopportabili". E' quanto annunciato dal sindaco di Taggia Mario Conio di fronte al nostro articolo dove i residenti di Arma, si lamentavano per le gare di sgommate che puntualmente si ripetono all'incrocio tra via Queirolo e via Boselli, durante il weekend. Una prassi che ha esasperato gli abitanti della zona che hanno ripreso quanto successo ancora ieri sera. "Non ho più intenzione di tollerare scene del genere. Atteggiamenti pericolosi, di degrado e ingiustificati. Uscire la sera con gli amici non può trasformarsi in questo. - ha aggiunto il primo cittadino - Troppo spesso, la notte nei weekend, le strade di Arma sono in balia di incivili ed è giunto il momento di difendere con forza l’ordine pubblico".

Peraltro uno di questi piloti, ieri, nel tentativo di derapare intorno alla rotonda ha urtato un'auto in sosta sull'incrocio. "Ci tengo a sottolineare che il responsabile dei danni, protagonista di questo video, è già stato individuato grazie a un’ottima collaborazione tra Polizia Locale e Carabinieri. C’è stato il riscontro grazie all’impianto di video sorveglianza comunale. Il responsabile verrà denunciato e sanzionato" - ha concluso Conio.